Пирин с жест към феновете, намали цената на билетите за домакинските мачове

Намиращият се в затруднено финансово положение Пирин (Благоевград) направи жест към своите фенове, като обяви, че ще намали цената на билетите за домакинските мачове на отбора. Входните талони ще струват по 5 евро, а за деца до 16 години входът ще бъде свободен.

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"Ръководството на "Пирин" намали цената на билетите за домакинствата на стадион "Христо Ботев". Цената на билета е 5 €. Деца до 16 години – ВХОД СВОБОДЕН!

Искаш да помогнеш на Пирин? Всеки, който желае да подкрепи клуба, може да закупи неограничен брой билети. Всеки закупен билет е допълнителна подкрепа за любимия отбор! Нека заедно напълним "Христо Ботев" и подкрепим Пирин!, написаха от клуба.

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