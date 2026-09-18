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  3. Пирин с жест към феновете, намали цената на билетите за домакинските мачове

Пирин с жест към феновете, намали цената на билетите за домакинските мачове

  • 18 сеп 2026 | 16:38
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Пирин с жест към феновете, намали цената на билетите за домакинските мачове

Намиращият се в затруднено финансово положение Пирин (Благоевград) направи жест към своите фенове, като обяви, че ще намали цената на билетите за домакинските мачове на отбора. Входните талони ще струват по 5 евро, а за деца до 16 години входът ще бъде свободен.

Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват
Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват

"Ръководството на "Пирин" намали цената на билетите за домакинствата на стадион "Христо Ботев". Цената на билета е 5 €. Деца до 16 години – ВХОД СВОБОДЕН!

Искаш да помогнеш на Пирин? Всеки, който желае да подкрепи клуба, може да закупи неограничен брой билети. Всеки закупен билет е допълнителна подкрепа за любимия отбор! Нека заедно напълним "Христо Ботев" и подкрепим Пирин!, написаха от клуба.

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