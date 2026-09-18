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Заведоха съдебен иск срещу собствениците на отбора на Кадилак

  • 18 сеп 2026 | 14:56
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Марк Уолтър, акционер в отбора на Кадилак във Формула 1, официално е обект на колективен съдебен иск, докато паралелно с това тече разследване за потенциална измама, свързана с неговите застрахователни компании.

Колективният иск е подаден в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида. В жалбата се твърди, че Уолтър е използвал своите фирми – TWG Global, заедно с Delaware Life Insurance and Group 1001 – за да осъществи схема, целяща прикриване на федерални разследвания и отклоняване на милиарди долари от средствата на притежателите на полици. В иска се посочва, че свързани с Уолтър застрахователни компании са използвали пари от притежатели на анюитетни полици, за да финансират по-широка бизнес мрежа.

Тази мрежа е позволила на магната да придобие дялове в спортни франчайзи като Лос Анджелис Доджърс и Лос Анджелис Лейкърс, преди да разшири дейността си в моторните спортове чрез TWG Motorsport (подразделение на TWG Global), придобивайки Андрети Глобал и партнирайки си с Дженеръл Мотърс за създаването на отбора на Кадилак във Формула 1. Медиите съобщават, че вместо да поддържат нискорискови инвестиции, застрахователите са пренасочили приблизително 42% от активите си – около 17 милиарда долара – към частната мрежа от бизнес интереси на Уолтър.

Продадоха Лос Анджелис Лейкърс за 12 милиарда
Продадоха Лос Анджелис Лейкърс за 12 милиарда

Искът е заведен от 67-годишния жител на Флорида Айра Рознър, представляван от адвокатската кантора Robbins Geller Rudman & Dowd, който твърди, че застрахователните компании умишлено са укрили ключови финансови данни.

Вестник USA Today съобщи, че е получил отговор от говорител на Group 1001 Insurance, който потвърждава, че са запознати с иска, но подчертава: „Нито един съд не се е произнесъл, че Group 1001 Insurance или Delaware Life Insurance Company са извършили нещо нередно, и ние възнамеряваме да се защитаваме енергично по делото, в съответствие с дългогодишната ни история на почтено обслужване на притежателите на полици.“

Отборът на Кадилак във Формула 1 няма да се продава
Отборът на Кадилак във Формула 1 няма да се продава

TWG Group играе ключова роля в организационната структура на Кадилак Формула 1, действайки едновременно като инвестиционен партньор и оперативно звено за отбора.

Въпреки че гражданският иск не спира пряко дейността на пистата и не са повдигнати наказателни обвинения срещу ръководители, противоречията повдигат въпроси за бъдещето на спортните активи на Уолтър. Наскоро той се съгласи да продаде дяловете си както в ЛА Лейкърс, така и в отбора от Висшата лига Челси – в последния случай общ дял от 25% с Тод Боели, за който двамата получиха почти 1 милиард долара от фирмата за частни капиталови инвестиции Clearlake.

Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси
Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

През август, на фона на нарастващия обществен контрол върху бизнес практиките на Уолтър, компанията майка на отбора зае твърда позиция относно бъдещето на Кадилак, като излезе с изявление, в което отрече всякакви планове за продажба на активите си във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages

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