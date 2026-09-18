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Летящият Педро Акоста оглави и официалната тренировка в Австрия

  • 18 сеп 2026 | 17:18
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Летящият Педро Акоста оглави и официалната тренировка в Австрия

Педро Акоста беше абсолютно недостижим в хода на петъчните тренировки преди Гран При на Австрия, след като оглави и официалната подготвителна сесия от домашния кръг на КТМ.

Испанецът зае първото място с обиколка за 1:28.381, с която той изпревари с 0.127 секунди Фермин Алдегер от Грезини Дукати, а тройката с пасив от 0.187 оформи Ай Огура с Тракхаус Априлия. Световният шампион и лидер в генералното класиране Марк Маркес се нареди на четвъртата позиция пред Хорхе Мартин, който допълни челната петица.

Зад тях в топ 10 влязоха още Фабио Ди Джанантонио, Брад Бинъдр, Алекс Маркес, Марко Бедзеки и Фабио Куартараро, който в самия край се вмъкна в десетката и се класира за втората фаза на квалификацията. Световният шампион за 2021 година изпревари с едва 0.004 Лука Марини, който ще трябва да минава през първите 15 минути на битката за полпозишъна утре.

В тях компания на италианеца ще правят Йоан Зарко, Диого Морейра, Енеа Бастианини, Пол Еспаргаро, Алекс Ринс, Франко Морбидели, Франческо Баная, Раул Фернандес, Такааки Накагами, Джак Милър и Топрак Разгатлиоглу. Официалната тренировка на „Ред Бул Ринг“ беше изключително оспорвана, като първите 19 в подреждането бяха събрани в 0.949 секунди.

В рамките на едночасовата сесия имаше три падания, като първото от тях беше дело на Зарко, който падна в четвъртия завой. По-късно Алекс Маркес се озова на земята на излизането на първия завой, като заради отломките по пистата тренировката беше спряна за няколко минути, за да могат маршалите да почистят. Малко след подновяването на сесията, в заключителните минути на тренировката, Милър също се озова на земята в шикана на завои 2а и 2б.

Уикендът за Гран При на Австрия, 15-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Ред Бул Ринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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