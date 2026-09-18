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Подобреният в Баку няма да са достатъчни, за да решат всички проблеми на Уилямс

  • 18 сеп 2026 | 15:54
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Шефът на отбора на Уилямс във Формула 1, Джеймс Ваулс, призна, че оставащите подобрения за сезон 2026 няма да бъдат достатъчни, за да може тимът да се бори постоянно за точки.

Базираният в Гроув отбор изпитва сериозни затруднения от началото на сезона. Още на предсезонните тестове в Бахрейн стана ясно, че болидът е с наднормено тегло, а до момента тимът е спечелил едва 11 точки в 14 състезания.

В подкаста The Fast And The Curious Ваулс обясни, че грешките, допуснати по време на първоначалната фаза на разработка на автомобила, ще продължат да влияят на отбора до края на сезона. Тимът ще въведе сериозен пакет с подобрения по време на Гран При на Азербайджан следващата седмица, но Ваулс беше откровен относно непосредственото им въздействие на пистата.

„Годината е трудна и ще продължи да бъде такава до самия ѝ край. Няма как да е иначе. Много от грешките, които допуснахме през зимния период, ще останат с нас до края на годината. Това, което се опитваме да направим, е да се върнем на повърхността до момента, в който започнем работа по колата за следващия сезон“, заяви британецът.

„Тази година ще има малки стъпки напред, но те няма да са достатъчни, за да ни изведат дори до абсолютния минимум, който бих искал да виждам – а именно да печелим точки през уикенда.

„Това просто не е реалността, в която се намираме днес. За следващата година обаче смятам, че ще напреднем в класирането. Да. Трудно е да се движим назад в решетката. Ще се придвижим напред в резултат на това, но все още ни предстои тежка битка“, добави шефът на Уилямс.

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Снимки: Gettyimages

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