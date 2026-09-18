Ферари разкри огромното предизвикателство в борбата с конкурентите

Шефът на отбора на Ферари, Фред Васьор, очерта мащаба на предизвикателството, пред което е изправен неговият тим, в стремежа си да навакса изоставането в скоростта на правите.

През цялата кампания италианският тим отбелязва, че му липсва максимална скорост в сравнение с отбори като Мерцедес. Люис Хамилтън потвърди това по време на скорошната Гран При на Италия, въпреки че отборът въведе ново подобрение на двигателя.

The light hitting just right ✨ pic.twitter.com/tejmkSzodw — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 17, 2026

Васьор обаче настоя, че ситуацията е изключително сложна, а усилията за разработване на подобрен двигател са много по-голяма задача в сравнение с аеродинамиката.

„Процесът при двигателя е изключително дълъг. При шасито можеш да направиш подобрение от днес за утре много бързо и да се върнеш в темпото“, каза Васьор.



„При двигателя процесът е много дълъг, защото времето за доставка на частите е голямо, а таванът на разходите не улеснява нещата – трябва да произведеш двигателите за сезона. И ако искаш да започнеш разработка, трябва да произведеш нова партида двигатели“, добави французинът.

Защо Ферари все още няма да се фокусира върху болида си за 2027

Тази година ФИА въведе системата ADUO (Допълнителни възможности за развитие и подобрения), за да даде на изпитващите затруднения отбори допълнителен тласък за наваксване на разликата. Въпреки това Васьор настоя, че помощта от програмата не е достатъчна, за да изравни силите с лидерите.

„Не очакваме да наваксаме с ADUO 1 или ADUO 2. Правим малки стъпки. Ако направиш малка стъпка с двигателя, имайте предвид, че зад нас разликата беше стотни от секундата.



„От гледна точка на позициите, дори ако добавиш няколко конски сили, това е добра стъпка на стартовата решетка. Сега ще имаме нов двигател догодина. Със сигурност целта е да наваксаме възможно най-скоро“, завърши Васьор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages