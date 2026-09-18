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Ферари разкри огромното предизвикателство в борбата с конкурентите

  • 18 сеп 2026 | 13:42
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Шефът на отбора на Ферари, Фред Васьор, очерта мащаба на предизвикателството, пред което е изправен неговият тим, в стремежа си да навакса изоставането в скоростта на правите.

През цялата кампания италианският тим отбелязва, че му липсва максимална скорост в сравнение с отбори като Мерцедес. Люис Хамилтън потвърди това по време на скорошната Гран При на Италия, въпреки че отборът въведе ново подобрение на двигателя.

Васьор обаче настоя, че ситуацията е изключително сложна, а усилията за разработване на подобрен двигател са много по-голяма задача в сравнение с аеродинамиката.

„Процесът при двигателя е изключително дълъг. При шасито можеш да направиш подобрение от днес за утре много бързо и да се върнеш в темпото“, каза Васьор.

„При двигателя процесът е много дълъг, защото времето за доставка на частите е голямо, а таванът на разходите не улеснява нещата – трябва да произведеш двигателите за сезона. И ако искаш да започнеш разработка, трябва да произведеш нова партида двигатели“, добави французинът.

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Тази година ФИА въведе системата ADUO (Допълнителни възможности за развитие и подобрения), за да даде на изпитващите затруднения отбори допълнителен тласък за наваксване на разликата. Въпреки това Васьор настоя, че помощта от програмата не е достатъчна, за да изравни силите с лидерите.

„Не очакваме да наваксаме с ADUO 1 или ADUO 2. Правим малки стъпки. Ако направиш малка стъпка с двигателя, имайте предвид, че зад нас разликата беше стотни от секундата.

„От гледна точка на позициите, дори ако добавиш няколко конски сили, това е добра стъпка на стартовата решетка. Сега ще имаме нов двигател догодина. Със сигурност целта е да наваксаме възможно най-скоро“, завърши Васьор.

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Снимки: Gettyimages

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