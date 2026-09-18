Косата на Тото Волф е започнала да "побелява" заради Антонели

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф заяви, че косата му е започнала да „побелява“ заради Андреа Кими Антонели и излишните рискове, които италианецът предприема на пистата.

Изказването на австриеца идва на фона на надпреварата за Гран При на Испания, която беше спечелена от Антонели. Младокът контролираше събитията в Мадрид след навременната поява на виртуалната кола за сигурност, но няколко обиколки преди финала докосна една от многобройните бетонни стени на трасето в испанската столица.

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Това се случи само седмица след състезанието на „Монца“, в което Антонели записа най-бързата обиколка във финалния тур, рискувайки повече от необходимото. А всички тези моменти на излишен риск не се харесват на Волф, чиято коса е започнала да „побелява“.

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„Точно говорих с баща му (Марко) и се шегувахме какъв идиот е Кими. Но това си просто той. Белите линии, трябваше да му набием в главата, че той не трябва да излиза извън тях. Дори на „Монца“, той продължи да го прави и рискува колата, както и наказание.



„В един момент го питах: „Не виждаш ли извън колата? Трябва ли да те вдигнем нагоре, за да не нарушават границите на трасето?“ Посмяхме се.



„И днес, шест или колко обиколки преди края той поиска да проверим колата, защото е обърсал една от стените. Косата ми започна да побелява. Но той може би си е такъв и това го прави толкова бърз“, обясни Волф.

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Снимки: Gettyimages