Бъдещето на Лиам Лоусън и Никола Цолов в Рейсинг Булс остава неясно

Шефът на Рейсинг Булс, Алън Пърмейн, потвърди, че Никола Цолов „фигурира“ в плановете им за Формула 1 през 2027 г., докато Лиам Лоусън и Арвид Линдблад се доказват като „фантастични“ пилоти, съобщи PlanetF1. Така Рейсинг Булс се оказва с изобилие от талантливи варианти за пилотските си места през 2027 г. За съжаление на Лоусън, Цолов и Линдблад обаче, това означава, че отборът не бърза с вземането на решение.

Лиам Лоусън прави може би най-силния си сезон досега във Формула 1 през 2026 г. Неговият съотборник новобранец, Линдблад, също се представя силно и двамата сформираха конкурентно и успешно партньорство в Рейсинг Булс.

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А подкрепяният от Ред Бул Никола Цолов води в класирането на Формула 2 и се стреми да спечели титлата още в дебютния си сезон. Той вече има шест победи в състезания през 2026 г., включително рекордна серия от три поредни триумфа в кръговете на „Ред Бул Ринг“ и „Силвърстоун“.

На „Монца“ Лоусън призна пред медиите, че настоящата несигурност кой автомобил ще кара от уикенд на уикенд „не е идеална“.

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Новозеландецът се опитва да се докаже и в двата болида, макар да призна, че VCARB03 на Рейсинг Булс и RB22 на Ред Бул са „просто толкова различни за каране, така че не е идеално“.

Бъдещето на Лоусън на стартовата решетка във Ф1 е обект на постоянни спекулации на фона на възхода на Цолов, въпреки че от Рейсинг Булс последователно твърдят, че новозеландецът се представя впечатляващо.

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През миналия месец Цолов направи първите си обиколки с болид от Формула 1 по време на тест на Рейсинг Булс на пистата „Имола“.

По време на Гран при на Испания шефът на Рейсинг Булс, Пърмейн, даде актуална информация относно пилотските им варианти за 2027 г.

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„Мисля, че е малко рано за нас, честно казано - заяви Пърмейн в Мадрид. - Традиционно изчакваме малко повече. Не сме под напрежение да обявим какво ще правим догодина. Никола, разбира се, фигурира в мислите ни и прави невероятен сезон. Първи сезон във Ф2, води в шампионата. Всичко е в негова полза. Въпреки това имам и двама фантастични пилоти в лицето на Лиам и Арвид, така че това е хубав проблем.“

От PlanetF1 попитаха Цолов докъде са стигнали дискусиите за бъдещето му през 2027 г.

„Изцяло съм фокусиран върху Формула 2 - заяви българският пилот. - Трябва да завърша сезона, така че го карам състезание за състезание, ден за ден. Мисля, че това е най-доброто, което мога да направя, дори за себе си. Не са обсъждани други неща и съм сигурен, че ако продължа да се справям добре, отборът ще направи най-доброто за мен. Така че имам пълно доверие на Ред Бул, че ще вземат правилното решение.“

Цолов измина 690 километра по време на теста си с по-стар болид на „Имола“.

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„Трудно е да си спомня точно усещането - припомни си той. - Толкова много неща се случваха. Очевидно искаш да се представиш добре, но в същото време не искаш да катастрофираш. В същото време искаш и да се насладиш. Беше смесица от емоции. Бих казал, че веднага щом направих няколко обиколки в първото си излизане, започнах да се чувствам все по-спокоен и просто облекчен, че в този момент успях да изживея мечтата си. Бях доста уверен от самото начало, защото симулаторът е толкова реалистичен спрямо това, което преживях в действителност. Бях направил три или четири сесии на симулатора преди това, така че бях натрупал доста опит само на тази писта.“

В заключение Цолов заяви, че се чувства „готов“ да премине във Формула 1, ако и когато тази „възможност“ се появи.

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Снимки: Imago