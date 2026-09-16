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Ред Бул праща Никола Цолов в Япония?

  • 16 сеп 2026 | 14:39
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Ред Бул праща Никола Цолов в Япония?

Кариерата на Никола Цолов може да продължи в японската Супер Формула, тъй като за Българския лъв няма да има място на стартовата решетка във Формула 1 през 2027 година.

Информацията е на The New Zealand Herald, откъде съобщават, че в Ред Бул са останали изключително доволни от включването на Лиам Лоусън като резерва в големия отбор на Биковете. Поради тази причина шефовете на Ред Бул ще задържат новозеландеца на титулярна позиция в Рейсинг Булс за още един сезон, което реално ще бъде за сметка на Цолов.

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Вместо това на Българския лъв ще бъде предложена позицията на резервен състезател, която ще бъде комбинирана с титулярно място в Супер Формула в Япония. Подобен ход не би бил чужд за Ред Бул, тъй като в миналото Биковете са пращали и Пиер Гасли, и Лоусън в японския шампионат преди те да влязат във Формула 1. Напълно е възможно програмата на Цолов догодина да включва и множество тестове, както и участия в свободни тренировки, като подготовка за титулярно място във Формула 1 през 2028 година.

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Супер Формула е водещият шампионат с едноместни болиди не само в Япония, но и в Азия като цяло. Колите в шампионата използват идентично шаси SF23, като отборите могат да избират между двигатели на Хонда и Тойота.

Снимки: Red Bull Content Pool

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