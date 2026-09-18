Ред Бул ще продължи да приоритезира възстановяването на Хаджар

Шефът на отбора на Ред Бул, Лоран Мекис, настоя, че тимът ще върне Исак Хаджар на пистата само когато е напълно сигурен, че завръщането му е безрисково.

Хаджар, който пропусна последните три състезания заради контузия на китката, получена по време на лятната пауза, продължава своето възстановяване. В негово отсъствие мястото му бе заето от Лиaм Лоусън, докато Юки Цунода замести новозеландеца в Рейсинг Булс.

Предстоящият уикенд без състезание от Формула 1 дава на Хаджар допълнително време да се възстанови с надеждата да се завърне зад волана в Баку. Въпреки продължаващото забавяне, Мекис подчерта, че няма нищо необичайно в процеса на възстановяване.

„Няма нищо притеснително с възстановяването на Исак. Мисля, че научихме, че това е напълно нормален период за такъв тип контузии, каквато има той.



„Ще продължим със същия подход, който имахме досега. Ще оценим ситуацията след седмица. Имаме малко повече от седмица, за да видим как се чувства той“, коментира шефът на Биковете.



„След това планираме да го поставим на симулатора, за да го изложим на реални натоварвания. Ако се чувства близо до 100%, ще действаме. Ако усети, че възстановяването не е приключило, ще се придържаме към нашия подход да поставим здравето му на първо място.



„Това, което не искаме да правим, е да компрометираме дългосрочната му способност да се върне на 100% чрез едно прибързано завръщане“, добави Мекис.

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Снимки: Gettyimages