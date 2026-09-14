Как Марк Маркес навакса 102 точки за 7 кръга и поведе в MotoGP

С победата си във вчерашната Гран При на Сан Марино Марк Маркес оглави генералното класиране в MotoGP за първи път от началото на сезон 2026.

Това се случи, след като световният шампион успя да навакса изоставане от 102 точки в рамките на последните седем състезателни уикенда. В тях пилотът на Дукати записа пет победи и добави две седми места в неделните състезания, а в спринтовете се отчете с четири победи, едно трето, едно шесто и едно девето място.

С тази своя силна серия Маркес успя да се възползва максимално от трудния период, в който навлезе Марко Бедзеки. Италианецът изглеждаше недосегаем в началото на сезона, след като в първите седем кръга той записа четири победи, две втори и едно четвърто място.

Марк Маркес поведе в MotoGP, след като отново спечели Гран При на Сан Марино

Всичко обаче се обърна с главата надолу след емоционалната му победа в домашната Гран При на Италия на „Муджело“. След нея пилотът на Априлия регистрира четири поредни неделни нули, в това число и забраната за участие в Гран При на Чехия. След лятната пауза той записа две поредни трети места във Великобритания и Арагон преди вчерашното му падане от първата позиция в откриващата обиколка на „Мизано“.

Първоначално Бедзеки загуби първото място от съотборника си Хорхе Мартин, като това се случи още след Гран При на Нидерландия на „Ассен“. Световният шампион за 2024 година показва постоянство, но му липсват силните неделни резултати, които допринесоха за това Маркес да се изкачи на първото място в подреждането след Гран При на Сан Марино.

В момента Маркес и Мартин има равен точков актив от по 274 точки. Предимството обаче е на страната на действащия шампион, който има пет неделни победи срещу само една за неговия предшественик на трона на MotoGP. Бедзеки път заема третото място, като той изостава с 33 точки от двамата лидери след петата си неделна нула в последните седем старта.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино

Този уикенд керванът на MotoGP се насочва към „Ред Бул Ринг“, където ще се проведе Гран При на Австрия. Трасето край Шпилберг е изключително успешно за Дукати, като в 12 състезания от 2016 насам, включително двете издания на Гран При на Щирия през 2020 и 2021, марката от Болоня има цели 10 победи. В същото време Априлия има само един единствен подиум на „Ред Бул Ринг“, който беше завоюван от Бедзеки преди година, когато италианецът завърши трети, след като стартира от полпозишъна.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages