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  3. Веласкес се размина само с глоба след счупеното стъкло във Враца

Веласкес се размина само с глоба след счупеното стъкло във Враца

  • 16 сеп 2026 | 16:41
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес беше санкциониран от Дисциплинарната комисия към БФС заради поведението си в заключителните минути на двубоя срещу Ботев (Враца), завършил наравно 0:0. Припомняме, че наставникът на "сините" изпусна нервите си и счупи стъклото на резервната скамейка, а това му действие ще му струва 210 евро.

Веласкес счупи скамейката във Враца
Веласкес счупи скамейката във Враца

"За провокативно поведение, на основание чл.34, ал.1, т.2, предложение 5, колонка 3 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Хулио Веласкес Сантяго – ст. треньор на ПФК „Левски“ гр. София с глоба в размер на 210 евро", написаха от ДК.

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