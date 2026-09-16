Веласкес се размина само с глоба след счупеното стъкло във Враца

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес беше санкциониран от Дисциплинарната комисия към БФС заради поведението си в заключителните минути на двубоя срещу Ботев (Враца), завършил наравно 0:0. Припомняме, че наставникът на "сините" изпусна нервите си и счупи стъклото на резервната скамейка, а това му действие ще му струва 210 евро.

Веласкес счупи скамейката във Враца

"За провокативно поведение, на основание чл.34, ал.1, т.2, предложение 5, колонка 3 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Хулио Веласкес Сантяго – ст. треньор на ПФК „Левски“ гр. София с глоба в размер на 210 евро", написаха от ДК.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google