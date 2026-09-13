Васил Петров: Заслужавахме трите точки

Старши треньорът на Спартак (Варна) Васил Петров сподели първите си впечатления след равенството 0:0 срещу Славия в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига.

Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

"Навън срещу труден съперник е добър резултат, но чистите положения бяха за нас. Имахме 2-3 ситуации, които само последния пас ни лиши от гол. Заслужавахме трите точки този път. Имаме силни футболисти, които могат да играят с топката и да изглеждаме все по-добре в атака. Момчетата тактически стоят много добре, а преходите в атака стават все по-сериозни. Мога да дам добра оценка във фаза защита. Щастлив съм, защото имаме на всички постове по двама или трима футболисти. Помагам с каквото мога на Спартак и се радвам, че има позитивни резултати", заяви Петров.

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