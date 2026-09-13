Достанич: За мен равенството е закономерно

Наставникът на Славия Ратко Достанич съжали, че тимът му е завършил наравно 0:0 със Спартак (Варна).

„За мен равенството е закономерно. Имахме повече положения. Те имаха едно чисто. За мен има просто правило – като не можеш да спечелиш мача, не трябва да го губиш. Спартак е много опасен. Яд ме е, защото знаехме точно къде е силен противникът. За всичко останало съм доволен от моите футболисти. Всеки един треньор прави анализ. Трябва да бъдем разнообразни и да намерим друг начин. Нападателите ни не получават много положения. Доволен съм от Владимир Николов и Борносузов. Той работи за отбора, но трябва да има повече самочувствие. За мен е много важен колективът. Това е нов отбор и имаме много нови футболисти. Трябва всички да приемат философията ни“.

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