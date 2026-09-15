Филипов: Ще се борим за Купата! Надяваме се, че все някъде ще се срещнем с Локомотив

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов изрази съжаление, че няма да има дерби с Локомотив (Пловдив) още на старта на новия турнир на БФС. "Канарчетата" започват участието си срещу Ботев (Враца), а при успех на четвъртфиналите, те ще се изправят срещу победителя от двойката ЦСКА - ЦСКА 1948.

"За жалост се размина пловдивското дерби. Желаехме го, но не изтеглихме правилната топка. Има дерби, има празник в Пловдив. Без значение кой е победителят. Да се надяваме, че все някъде ще се срещнем.

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Това е изключително позитивно за всички клубове. Два отбора излязоха от efbet Лига и до някаква степен се компенсира броя на мачовете. Игровата практика и всяка минута в елита вдига цената и качеството на всеки един футболист.

Ботев (Пловдив) винаги е гледал високо. Ще се борим за Купата! Ботев (Враца) е един от много добрите отбори в efbet Лига. Изобщо не са за подценяване. Единствено срещу ЦСКА направиха слаб мач, но им липсваха доста от титулярите. По никакъв начин няма да ги подценим", сподели босът на "жълто-черните".

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