Бразилия с рекордна 24-та титла на Южна Америка и квота за ЛА 2028

Бразилия вдигна стана шампион на Южноамериканското първенство за жени, след като вчера победи с 3:0 (26:24, 25:19, 25:16) над регионалния си съперник Аржентина в зала "Мараканазиньо" в Рио де Жанейро.

Спечелването на титлата на родна земя осигури на "Селесао" директна квота за лимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Тази важна квалификация продължава забележителното наследство на Бразилия на световната сцена, отбелязвайки 13-ото поредно участие на тима на Олимпийски игри – непрекъсната серия, датираща от Игрите в Москва 1980. В своята богата история отборът е печелил два поредни златни медала в Пекин 2008 и Лондон 2012, както и призови места в още четири издания.

Победата в неделя допълнително затвърди историческата доминация на Бразилия в южноамериканския волейбол, отбелязвайки 24-та континентална титла в историята и изключителна 16-а поредна. Непобедени в регионални мачове от 1995-а насам, домакините преминаха през турнира, игран по системата "всеки срещу всеки", с абсолютна власт. Преди финалния мач Бразилия спечели пет срещи, без да загуби нито един гейм, демонстрирайки доминираща форма през цялата си кампания след сребърния медал във Волейболната Лига на нациите.

Капитанът Габи Гимараеш поведе класиралия се за Лос Анджелис 2028 бразилски отбор с 13 точки, включително 10 от атака, 2 аса и 1 блокада, допълнена от 12-те точки на Жулия Бергман и 11-те на Тайнара.

Атаката на Аржентина бе водена от Бианка Куньо, която отбеляза най-много точки в мача – 16, при загубата на своя тим.

Междувременно Колумбия завърши успешна кампания, въпреки че претърпя поражение с 1:3 (23:25, 26:24, 25:20, 25:22) от Венецуела в последния ден. Макар и двата отбора да записаха по две победи в състезанието, Колумбия се качи на подиума като бронзов медалист. Решаващата разлика дойде от петгейтовата битка на Колумбия срещу Аржентина, която осигури ключовия тласък за достигане на общо 7 точки в края на турнира в сравнение с 6-те точки на Венецуела.

Първите три отбора в Рио - Бразилия, Аржентина и Колумбия официално потвърдиха местата си като представители на Южноамериканската конфедерация за Световната купа за жени през 2027-а година, която ще бъде съвместно организирана от САЩ и Канада.

Габи Гимараеш от Бразилия бе обявена за Най-полезна състезателка (MVP) на турнира, а в Идеалния отбор към нея се присъединиха Алехандра Аргуейо от Венецуела и Канделария Ерера от Аржентина като двете най-добри централни блокировачки. Роберта Ратцке от Бразилия бе избрана за най-добра разпределителка, Бианка Куньо от Аржентина за най-добър диагонал, Ана Карина Олая от Колумбия и Ана Кристина от Бразилия за двете най-добри посрещачки, а Агостина Пелосо от Аржентина за най-добро либеро.

fivb.com

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