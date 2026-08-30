Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски се завръща в efbet Лига с тежко гостуване на Ботев (Пловдив) - на живо с гости Атанас Курдов, Йордан Апостолов и "Принца на Пловдив"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Лос Анджелис 2028: Тайланд е третият класиран отбор след победа над Китай в тайбрек

Лос Анджелис 2028: Тайланд е третият класиран отбор след победа над Китай в тайбрек

  • 30 авг 2026 | 17:30
  • 607
  • 0
Лос Анджелис 2028: Тайланд е третият класиран отбор след победа над Китай в тайбрек

Тайланд спечели историческа първа олимпийска квота, след като стана шампион на Азия след драматичен успех с 3:2 над Китай. С това отборът стана третата нация, класирала се за Игрите след САЩ и Канада.

Тайланд празнува азиатската си титла и олимпийската квалификация за Лос Анджелис 2028.

Тайланд завоюва титлата на Азия и написа нова страница в историята си. Благодарение на победата с 3:2 (25:20, 11:25, 23:25, 25:18, 15:10) над Китай, тайландският национален отбор си осигури за първи път участие на олимпийски турнир по волейбол за жени.

Така Тайланд стана третият отбор с квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. Преди това вече се бяха класирали САЩ, като страна домакин, и Канада, победител в континенталния квалификационен турнир на НОРСЕКА.

Два поредни подвига – от Япония до Китай

Действащият шампион достигна до финала с голяма увереност, след като елиминира фаворита Япония с 3:1. Пред публиката в Тиандзин отборът довърши подвига си, надделявайки и над по-високия и подкрепян от домакинската публика тим на Китай.

Един от ключовите фактори за успеха беше играта на разпределителката Понпун Гуедпард. Тя ускори темпото и постоянно разнообразяваше атаките, което не позволи на китайската блокада да намери стабилни ориентири и създаде множество възможности за Сасипапон Джантависут, Чатчу-Он и Татдао Нуекджанг.

Този ритъм позволи на Тайланд да спечели първия гейм с 25:20. Китай отговори, като замени разпределителката Шъню Сие с опитната Линю Дяо и започна да използва по-ефективно предимството си в ръста. Нападателките Джуан Юшан и Ву Мъндзие, заедно с централните блокировачи Ван Юенюен и Гуо Джуннан, придадоха стабилност на атаката и блокадата на домакините.

Китай доминираше във втората част, спечелена с 25:11. В третия гейм Тайланд водеше до 22:19, но домакините обърнаха резултата в края и се наложиха с 25:23, доближавайки се само на гейм от титлата и олимпийската квота.

Обратът на Тайланд

Тайландският отбор обаче не се пречупи. Волейболистките отново заиграха стабилно в защита, спасиха трудни топки и върнаха скоростта в изграждането на атаките. Четвъртият гейм беше изцяло под техен контрол и завърши при 25:18.

В тайбрека Тайланд потвърди своята психическа устойчивост, отговаряйки на опитите на Китай да поведе и постепенно поемайки контрола. Крайното 15:10 донесе на отбора от Югоизточна Азия континенталната титла и директна квота за Лос Анджелис.

Главните действащи лица

Сасипапон Джантависут, която беше звезда през целия турнир, поведе Тайланд с 28 точки: 25 в атака с 40% ефективност и три аса. Централната блокировачка Татдао Нуекджанг добави 18 точки, включително седем блокади.

За Китай Ву Мъндзие и Джуан Юшан отбелязаха по 21 точки. Техните усилия обаче не бяха достатъчни, за да предотвратят загубата, която възнагради бързата игра, обемът в защита и смелостта на Тайланд.

В мача за третото място Япония победи Иран и спечели бронзовите медали. Тайланд, Китай и Япония също така си осигуриха трите азиатски места за Световната купа през 2027 г.

Класирани женски отбори за Лос Анджелис 2028 САЩ – Страна домакин Канада – Континентална квалификация на НОРСЕКА Тайланд – Шампион на Азия 2026Финал на Азиатското първенство

КИТАЙ – ТАЙЛАНД 2:3 (20:25, 25:11, 25:23, 18:25, 10:15)
КИТА& Сие 0, Ву 21, Ван Ю.Ю. 10, Гун 4, Джуан 21, Ван А.Ц. 1 - Ван М.Дж.-либеро (Тан, Дяо 3, Ян 3, Ли 3, Гуо 8, Ни)
Старши треньор: Джао
ТАЙЛАНД: Кеукалая 5, Понпун 0, Сасипапон 28, Татдао 18, Пимпичая 10, Чатчу-Он 17 - Пиянут- либеро (Канярат 1, Варисара, Натанича, Акчарапон 4, Джидапа-либеро)
Старши треньор: Радчатагриенкай.

Крайно класиране:
1. Тайланд
2. Китай
3. Япония

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Сина Хазрати е MVP на Световното първенство за юноши до 17 години

Сина Хазрати е MVP на Световното първенство за юноши до 17 години

  • 30 авг 2026 | 16:04
  • 714
  • 0
Иран U17 е световен шампион след победа над Франция

Иран U17 е световен шампион след победа над Франция

  • 30 авг 2026 | 15:13
  • 1833
  • 1
От Русе към Италия: две млади надежди атакуват Европа с плажен волейбол

От Русе към Италия: две млади надежди атакуват Европа с плажен волейбол

  • 30 авг 2026 | 15:00
  • 1128
  • 4
Полша се справи със САЩ и ще спори с Франция за трофея „Вагнер“

Полша се справи със САЩ и ще спори с Франция за трофея „Вагнер“

  • 30 авг 2026 | 13:37
  • 1421
  • 0
Италия се готви за мача с България в Бърно

Италия се готви за мача с България в Бърно

  • 30 авг 2026 | 13:00
  • 950
  • 3
Отлична Вяра Парапунова с 19 точки при дебюта си за Каролина в NCAA

Отлична Вяра Парапунова с 19 точки при дебюта си за Каролина в NCAA

  • 30 авг 2026 | 12:17
  • 1507
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Пд) и Левски, "сините" с пет промени спрямо Атина

11-те на Ботев (Пд) и Левски, "сините" с пет промени спрямо Атина

  • 30 авг 2026 | 17:51
  • 9525
  • 18
Дъжд от тройки и здрава битка в Тулча

Дъжд от тройки и здрава битка в Тулча

  • 30 авг 2026 | 18:20
  • 5110
  • 8
Реал Мадрид 3:0 Малага, Мбапе също се разписа

Реал Мадрид 3:0 Малага, Мбапе също се разписа

  • 30 авг 2026 | 18:00
  • 5630
  • 8
Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 12476
  • 26
11-те на Спартак (Варна) и Лудогорец

11-те на Спартак (Варна) и Лудогорец

  • 30 авг 2026 | 17:50
  • 2553
  • 3
Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

  • 30 авг 2026 | 15:58
  • 13015
  • 18