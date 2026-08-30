Лос Анджелис 2028: Тайланд е третият класиран отбор след победа над Китай в тайбрек

Тайланд спечели историческа първа олимпийска квота, след като стана шампион на Азия след драматичен успех с 3:2 над Китай. С това отборът стана третата нация, класирала се за Игрите след САЩ и Канада.

Тайланд празнува азиатската си титла и олимпийската квалификация за Лос Анджелис 2028.

Тайланд завоюва титлата на Азия и написа нова страница в историята си. Благодарение на победата с 3:2 (25:20, 11:25, 23:25, 25:18, 15:10) над Китай, тайландският национален отбор си осигури за първи път участие на олимпийски турнир по волейбол за жени.

Така Тайланд стана третият отбор с квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. Преди това вече се бяха класирали САЩ, като страна домакин, и Канада, победител в континенталния квалификационен турнир на НОРСЕКА.

Два поредни подвига – от Япония до Китай

Действащият шампион достигна до финала с голяма увереност, след като елиминира фаворита Япония с 3:1. Пред публиката в Тиандзин отборът довърши подвига си, надделявайки и над по-високия и подкрепян от домакинската публика тим на Китай.

Един от ключовите фактори за успеха беше играта на разпределителката Понпун Гуедпард. Тя ускори темпото и постоянно разнообразяваше атаките, което не позволи на китайската блокада да намери стабилни ориентири и създаде множество възможности за Сасипапон Джантависут, Чатчу-Он и Татдао Нуекджанг.

Този ритъм позволи на Тайланд да спечели първия гейм с 25:20. Китай отговори, като замени разпределителката Шъню Сие с опитната Линю Дяо и започна да използва по-ефективно предимството си в ръста. Нападателките Джуан Юшан и Ву Мъндзие, заедно с централните блокировачи Ван Юенюен и Гуо Джуннан, придадоха стабилност на атаката и блокадата на домакините.

Китай доминираше във втората част, спечелена с 25:11. В третия гейм Тайланд водеше до 22:19, но домакините обърнаха резултата в края и се наложиха с 25:23, доближавайки се само на гейм от титлата и олимпийската квота.

Обратът на Тайланд

Тайландският отбор обаче не се пречупи. Волейболистките отново заиграха стабилно в защита, спасиха трудни топки и върнаха скоростта в изграждането на атаките. Четвъртият гейм беше изцяло под техен контрол и завърши при 25:18.

В тайбрека Тайланд потвърди своята психическа устойчивост, отговаряйки на опитите на Китай да поведе и постепенно поемайки контрола. Крайното 15:10 донесе на отбора от Югоизточна Азия континенталната титла и директна квота за Лос Анджелис.

Главните действащи лица

Сасипапон Джантависут, която беше звезда през целия турнир, поведе Тайланд с 28 точки: 25 в атака с 40% ефективност и три аса. Централната блокировачка Татдао Нуекджанг добави 18 точки, включително седем блокади.

За Китай Ву Мъндзие и Джуан Юшан отбелязаха по 21 точки. Техните усилия обаче не бяха достатъчни, за да предотвратят загубата, която възнагради бързата игра, обемът в защита и смелостта на Тайланд.

В мача за третото място Япония победи Иран и спечели бронзовите медали. Тайланд, Китай и Япония също така си осигуриха трите азиатски места за Световната купа през 2027 г.

Класирани женски отбори за Лос Анджелис 2028 САЩ – Страна домакин Канада – Континентална квалификация на НОРСЕКА Тайланд – Шампион на Азия 2026Финал на Азиатското първенство

CONGRATULATIONS THAILAND 🇹🇭!



Thailand made history defeating hosts China in five sets to retain their AVC Women’s Volleyball Continental Championship title and qualify for the Olympic Games for THE FIRST TIME.



Thailand prevailed 3-2 (25-20, 11-25, 23-25, 25-18, 15-10) at the… pic.twitter.com/52rsSkjt0o — Volleyball World (@volleyballworld) August 30, 2026

КИТАЙ – ТАЙЛАНД 2:3 (20:25, 25:11, 25:23, 18:25, 10:15)

КИТА& Сие 0, Ву 21, Ван Ю.Ю. 10, Гун 4, Джуан 21, Ван А.Ц. 1 - Ван М.Дж.-либеро (Тан, Дяо 3, Ян 3, Ли 3, Гуо 8, Ни)

Старши треньор: Джао

ТАЙЛАНД: Кеукалая 5, Понпун 0, Сасипапон 28, Татдао 18, Пимпичая 10, Чатчу-Он 17 - Пиянут- либеро (Канярат 1, Варисара, Натанича, Акчарапон 4, Джидапа-либеро)

Старши треньор: Радчатагриенкай.

Крайно класиране:

1. Тайланд

2. Китай

3. Япония

FINAL STANDINGS: AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026



🥇 🇹🇭 Thailand

🥈 🇨🇳 China

🥉 🇯🇵 Japan

4️⃣ 🇮🇷 Iran

5️⃣ 🇮🇩 Indonesia

6️⃣ 🇰🇷 Korea

7️⃣ 🇻🇳 Vietnam

8️⃣ 🇹🇼 Chinese Taipei

9️⃣ 🇰🇿 Kazakhstan

🔟 🇭🇰 Hong Kong

1️⃣1️⃣ 🇦🇺 Australia

1️⃣2️⃣ 🇮🇶 Iraq



Congratulations to all the… pic.twitter.com/FfT4V6pqEP — Volleytrails (@volleytrails) August 30, 2026

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