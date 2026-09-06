Турция срещу Италия във финала на ЕвроВолей 2026

Домакините от Турция ще излязат срещу олимпийския и световен шампион Италия в спор за титлата на ЕвроВолей 2026 за жени. Големият финал е тази вечер от 19,00 часа българско време в зала "Синан Ердем" в Истанбул.

Туркините ще се опитат да защитят европейската си титла, която спечелиха през 2023-а година. "Скуадра адзура" пък ще се стреми да завоюва трофея за 4-и път в историята си и първи след 2021-а. Още по-големият залог освен титлата на Европа и за двата отбора е спечелването на олимпийска квота за Лос Анджелис 2028.

Това ще бъде 10-и сблъсък между двата тима на европейски първенства, като до сега Италия е спечелила първите шест, а Турция следващите три, всичките с 3:2.

Финал на ЕвроВолей 2026 за жени:

ТУРЦИЯ - ИТАЛИЯ 0:0 (0:0)

ТУРЦИЯ: Елиф Шахин, Мелиса Варгас, Ханде Баладън, Илкин Айдън, Еда Ердем, Зехра Гюнеш - Джизем Йорге-либеро

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ САНТАРЕЛИ

ИТАЛИЯ: Алесиа Оро, Паола Егону, Екатерина Антропова, Мириам Сила, Анна Данези, Сара Фаар - Елеонора Ферзино-либеро

Старши треньор: ХУЛИО ВЕЛАСКО.

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