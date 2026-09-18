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Новият испански селекционер на Чехия повика само трима дебютанти за Лигата на нациите

  • 18 сеп 2026 | 18:15
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Новоназначеният селекционер на Чехия Санти Дения повика само трима новобранци за предстоящите мачове в Лигата на нациите срещу Хърватия, Англия и Испания. Испанецът бе назначен на 31 юли и е първият чужденец в историята начело на представителния тим.

Дения повика 15 футболисти от групата за Мондиал 2026, където чехите загубиха срещу Южна Корея и Мексико. Единствената точка бе спечелена срещу Южна Африка, като след Световното треньорът Мирослав Кубек бе освободен.

Халфовете Лукаш Амброс от Андерлехт, Роман Мачек от Спарта (Прага) и Матей Радоща от Теплице са дебютантите в отбора. След оттеглянето на Патрик Шик пък останаха само трима нападатели, а контузеният халф Томаш Соучек е аут. Вместо това в състава се завръщат Павел Шулч от Лион и Адам Хложек от Хофенхайм, а вратари са Лукаш Хорничек от Нюкасъл и Антонин Кински от Тотнъм.

Чехия започва турнира с мач срещу Хърватия на 26 септември и двубой срещу Англия само три дни по-късно, като и двата са домакински. Следва гостуване на Испания на 3 октомври и среща с Англия на "Уембли" след още три дни.

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Снимки: Imago

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