Наставникът на РБ Залцбург: Не беше толкова лесно да постигнем целта си

Наставникът на Ред Бул Залцбург Дани Рьол разкри впечатленията си пред медиите веднага след победата на австрийския тим над Левски с 1:0.

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„Играхме много добре в защита. След почивката имахме няколко възможности в които можеше да се справим по-добре. Противникът нямаше удар към нашата врата, представихме се добре в защита. Това беше една добра среща за нас в Лига Европа“.

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„Последните седмици работихме изключително много върху защитата. Генерално трябва да кажем, че добре се представяме и в шампионата и успяваме да превключим. Успяхме да отнемаме много често топката, но ни липсваше да създадем повече шансове за гол след това. Имаше настроение в играта. Отборът срещу нас беше добра организиран и агресивен, но в крайна сметка добре се представихме“.

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„Ние постигнахме целта, не беше толкова лесно. В нападение има какво да се подобри, имаме няколко алтернативи. Беше много важно да имаме номер 9, който да е добър пред гола и да има тази възможност пред противниковото наказателно поле“, разкри специалистът.

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