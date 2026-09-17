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Левски се бори но не успя да стигне до равен срещу Залцбург -коментирайте с Дани Младенов в студиото
  1. Лига Европа
  2. Левски
  3. Наставникът на РБ Залцбург: Не беше толкова лесно да постигнем целта си

Наставникът на РБ Залцбург: Не беше толкова лесно да постигнем целта си

  • 17 сеп 2026 | 22:20
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Наставникът на Ред Бул Залцбург Дани Рьол разкри впечатленията си пред медиите веднага след победата на австрийския тим над Левски с 1:0.

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа
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„Играхме много добре в защита. След почивката имахме няколко възможности в които можеше да се справим по-добре. Противникът нямаше удар към нашата врата, представихме се добре в защита. Това беше една добра среща за нас в Лига Европа“.

27 Левски 0:1 РБ Залцбург I

„Последните седмици работихме изключително много върху защитата. Генерално трябва да кажем, че добре се представяме и в шампионата и успяваме да превключим. Успяхме да отнемаме много често топката, но ни липсваше да създадем повече шансове за гол след това. Имаше настроение в играта. Отборът срещу нас беше добра организиран и агресивен, но в крайна сметка добре се представихме“.

27 Левски 0:1 РБ Залцбург III

„Ние постигнахме целта, не беше толкова лесно. В нападение има какво да се подобри, имаме няколко алтернативи. Беше много важно да имаме номер 9, който да е добър пред гола и да има тази възможност пред противниковото наказателно поле“, разкри специалистът.

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