Де ла Фуенте остава начело на Испания до 2030 година

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Испания Луис де ла Фуенте е напът да подпише нов договор, който ще го задържи начело на тима до 2030 година.Настоящият контракт на 65-годишния специалист изтича след края на Европейското първенство през 2028 г. Въпреки това, след като изведе отбора до световната титла това лято, той е близо до удължаване на престоя си, с което общата му продължителност на поста ще достигне осем години.

Преговорите между кралската футболна федерация (РФЕФ) и базирания в Испания агент Алваро Торес от американската агенция „Герш“ продължават през последните два месеца. Източници, запознати с процеса, посочват, че разговорите вече навлизат във финална фаза.

Откакто пое отбора през декември 2022 г., Де ла Фуенте спечели Лигата на нациите през 2023 г. и Евро 2024, където победи Англия с 2:1 на финала. Неотдавнашният триумф на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико стана третият му голям трофей начело на тима.

Победата с продължения срещу Аржентина на стадион „МетЛайф“ превърна Испания в първата нация, която едновременно държи световните титли при мъжете и жените, като мъжкият отбор е и действащ европейски шампион.

Испания ще защитава световната си титла като съдомакин на Мондиал 2030 заедно с Мароко и Португалия.

Преди да поеме мъжкия отбор, Де ла Фуенте прекара девет години в юношеските формации на Испания, където спечели Европейското първенство до 19 години през 2015 г., Европейското първенство до 21 години през 2019 г. и сребърен медал на Олимпийските игри в Токио през 2021 г.

Luis de la Fuente is close to signing a new contract as the Spain men’s national team head coach to 2030.



The 65-year-old’s current terms are due to expire at the end of the 2028 European Championship, but after winning this summer’s World Cup he is close to extending his time… pic.twitter.com/lCmYjohtR7 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 15, 2026

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