В Испания потвърдиха голямата новина за Де ла Фуенте

Луис де ла Фуенте ще остане начело на националния отбор на Испания до 2030 г. Новината беше потвърдена от президента на Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) Рафаел Лоусан по време на събитието „Уърлд Футбол Съмит“. Настоящият контракт на специалиста изтичаше след Евро 2028, но сега той е удължен с още две години. Разбира се, новото споразумение преразглежда и финансовите му условия, като признава изключителните му спортни заслуги и ще го превърне в един от най-добре платените селекционери.

Последното споразумение с централата датираше от януари 2025 г. Идеята за удължаване на сътрудничеството и възнаграждаване на успехите на селекционера с контракт, отговарящ на статута му, отдавна е била в плановете както на Лоусан, така и на самия Де ла Фуенте. Във федерацията съществува пълно убеждение, че това, което работи, не трябва да се променя.

След триумфа на Световното първенство двете страни се разбраха да финализират преговорите след лятото, като постигането на съгласие изглеждаше лесно и вече е факт. Избраната крайна дата на новия договор - 2030 г., също има своето значение, тъй като тогава Испания ще бъде съдомакин на Мондиала.

Новината за подновяването на договора му идва два дни преди той да обяви първия си състав за Лигата на нациите. Отборът ще се събере на 22 септември, за да изиграе четири мача: Англия – Испания на 26 септември на „Уембли“; Испания – Хърватия на 29 септември на „Санчес-Писхуан“ в Севиля; Испания – Чехия на 3 октомври на „Карлос Тартиере“ в Овиедо; и Хърватия – Испания на 6 октомври на стадион „Полюд“ в Сплит.

За по-малко от четири години Де ла Фуенте се превърна в най-титулувания селекционер в историята на испанския футбол: световен шампион, подобно на един от неговите идоли Висенте дел Боске; европейски шампион, с което се нареди до Арагонес, Вилялонга и самия Дел Боске; и носител на трофея от Лигата на нациите, с който започна всичко. Освен това той се присъединява към елитна група, включваща Дел Боске и Хелмут Шьон – единствените треньори преди него, печелили Световно и Европейско първенство.

Преди това Де ла Фуенте вече имаше успешна кариера в структурите на федерацията. Той стана европейски шампион до 19 години през 2015 г. и до 21 години през 2019 г., спечели Средиземноморските игри през 2018 г. и завоюва сребърен медал на Олимпийските игри в Токио.

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