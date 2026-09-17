Алонсо с изненадващ отговор за Жоао Педро и неговата контузия

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо заяви на днешната си пресконференция, че има шанс голмайсторът на тима Жоао Педро да играе още в утрешния мач с Брентфорд, въпреки че вчера Бразилската футболна федерация обяви, че той отпада от състава на Карло Анчелоти за предстоящите контроли с Австралия и Индия заради контузия.

“Що се отнася до контузиите и състава, утре ни предстои последната тренировка, така че никой не е отписан за петък. Предпочитам да бъда предпазлив и ще изчакаме до утре, за да вземем окончателно решение за всеки играч. Кайседо е все по-близо. Утре ще вземем финалното решение".

Запитан дали днес Педро е тренирал с отбора, Алонсо заяви: “Ще видим утре дали е готов да играе и ще вземем решение”.

На въпроса дали е възможно бразилецът да вземе участие в утрешния двубой, след което да пропусне мачовете на националния си отбор, мениджърът отговори лаконично: "Възможно е”.

"Tomorrow we will decide"



Xabi Alonso provides injury updates for João Pedro, Moisés Caicedo and Reece James 🏥 pic.twitter.com/t9FlYk28jW — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 17, 2026

Испанецът не бе конкретен и за Рийс Джеймс, който пропусна тренировката за вторник, както и за Джордан Хендерсън и Марко Палестра, като отново заяви, че утре ще вземе финалното решение.

Испанецът бе по-словоохотлив отново промените в клуба, изразяващи се в напускането на Тод Боели и това, че Бехдад Егбали поема цялото управление.

„Мисля, че това е важен ден за клуба – ден, в който настъпва съществена промяна в структурата му и се появяват нови собственици. Благодаря на предишните собственици за всичко, което са направили. Не бях тук по онова време, но знам, че изиграха важна роля. А сега, когато Бехдад Егбали поема по-голям контрол – или по-скоро почти пълен контрол – смятам за добре, че е ясно кой е водещата фигура.Имам много добри отношения с Бехдад. Именно той дойде в Мадрид, за да ми представи проекта и да ме убеди. Работим отлично заедно. Както вече споменах, приключихме първия етап от изграждането на състава. Това е положително развитие и сега продължаваме напред заедно.

Тук сме, за да печелим трофеи. Наясно сме с конкуренцията, но също така и с амбициите и потенциала на клуба, както и с класата на играчите и настоящото ни положение. Знаем къде искаме да бъдем. Знаем, че всичко изисква време, но амбицията ни в това отношение е напълно ясна".

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