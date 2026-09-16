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Голмайсторът на Челси отпадна от състава на Бразилия

  • 16 сеп 2026 | 21:50
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Голмайсторът на Челси отпадна от състава на Бразилия

Завръщането на голмайстора на Челси в националния отбор на Бразилия Жоао Педро ще се отложи. Нападателят получи повиквателна за контролите с Австралия (25 и 29 септември) и Индия (3 октомври), но от Бразилската футболна федерация обявиха, че той е отпаднал от състава на Карло Анчелоти поради контузия.

Както е известно, Педро изненадващо беше пренебрегнат от италианския специалист за Мондиал 2026. Въпреки това 24-годишният играч направи силно начало на сезона с три гола и три асистенции в пет мача. Предвид отсъствието му поради травмата, той ще бъде заменен в състава на “Селесао” от пълния дебютант Мартинели. 24-годишният футболист играе като опорен халф и има 37 двубоя с едно попадение и четири голови паса за Флуминензе през тази година.

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Снимки: Gettyimages

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