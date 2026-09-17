Собствениците на Челси с обещание към феновете след раздялата с Боели

Ръководството на Челси обеща на феновете, че клубът има „ясна посока“ за бъдещето си след напускането на председателя Тод Боели. Американецът беше едно от водещите лица при придобиването на клуба от Роман Абрамович през 2022 г. от консорциума „Клиърлейк Кепитъл“.

Сега обаче той продаде своя дял, като мажоритарните собственици от „Клиърлейк“ поеха пълен контрол.

Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

Клубът публикува изявление, в което уверява привържениците, че има „увереност“ в посоката на развитие въпреки оттеглянето на Боели.

„Вчерашният ден бележи важен етап и началото на следващата глава за Челси. Благодарим на напускащите ни партньори и сме признателни за техния принос към клуба. Продължаваме напред с общо чувство за цел, ясна посока и увереност в това, което предстои. Нашата амбиция е ясна: да се състезаваме на най-високо ниво, да печелим големи трофеи и да изградим устойчив успех.

Привържениците на ФК Челси са сърцето на този клуб и негови истински пазители повече от 120 години. Макар ние да носим отговорността на собствеността, това винаги ще бъде вашият клуб. Ангажирани сме да се вслушваме и да изградим Челси, с който да се гордеете, както на терена, така и извън него.

Успехът на терена винаги ще бъде наш основен приоритет. Това означава да се борим за титлата във Висшата лига и други големи трофеи, както и да укрепваме клуба в търговски план, за да можем да инвестираме последователно в отбора. Ще запазим фокуса си и върху бъдещата инфраструктура на Челси – ще инвестираме разумно и ще търсим правилните дългосрочни решения за идните поколения. Амбициозни сме за това, което Челси може да постигне, и сме също толкова съзнателни за отговорността, която идва с ръководенето на този велик клуб. Ще продължим да работим за развитието на Челси – заедно. Собствениците на Челси.“

Тод Боели и Марк Уолтърс продадоха своите дялове от по 12,8 процента с малка печалба. Сега клубът ще бъде ръководен от Бехдад Егбали и неговия бизнес партньор Хосе Е. Фелисиано.

Боели беше противоречива фигура сред феновете по време на управлението си, като някои бяха недоволни от трансферната му стратегия и честите треньорски смени.

Привържениците протестираха срещу неговото ръководство на няколко пъти, като последният случай беше през април, когато стотици фенове организираха шествие до „Стамфорд Бридж“ с плакати с надпис: „БлуКо вън“.

A message from Chelsea Football Club's ownership. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2026

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