Елитната U15: Интересни сблъсъци в шестия кръг

Шестият кръг в Елитната група до 15 години ще предложи осем двубоя, разпределени в два игрови дни. Четири срещи ще се изиграят в неделя, 20 септември, а останалите четири са насрочени за вторник, 22 септември. Сред акцентите са Ботев Пловдив – ЦСКА и Славия – Лудогорец.

Програмата започва в неделя от 9:00 часа с две срещи. Локомотив (Пловдив) приема Черно море, след като двата отбора постигнаха противоположни резултати в петия кръг. „Смърфовете“ загубиха с 0:4 от ЦСКА, докато „моряците“ победиха Локомотив (София) с 4:1.

По същото време Национал ще бъде домакин на ЦСКА 1948. Столичани влизат в двубоя след успех с 2:0 над Септември. ЦСКА 1948 също спечели с 2:0 в срещата си от петия кръг, като се наложи над Спартак (Варна).

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От 10:00 часа Спартак приема Шипка старс 2015. Варненци ще опитат да се върнат на победния път след поражението от ЦСКА 1948. Тимът от Асеновград все още търси първите си точки, но показа по-добра ефективност в атака при загубата с 2:4 от Ботев Пловдив.

Неделната програма ще завърши от 11:00 часа с двубоя между Локомотив (София) и Марица. „Железничарите“ ще търсят реакция след поражението с 1:4 от Черно море. Пловдивчани също влизат в срещата след загуба – 0:1 от Левски.

Останалите четири мача ще се изиграят във вторник. От 9:30 часа Дунав приема Септември. Русенци отстъпиха с 0:2 при гостуването си на Лудогорец в последната изиграна среща от петия кръг. Септември също ще се опита да реагира след загубата с 0:2 от Национал.

От 10:00 часа Етър ще бъде домакин на Левски. Великотърновци загубиха минимално с 0:1 от Славия, докато „сините“ се наложиха със същия резултат при гостуването си на Марица.

По същото време Ботев (Пловдив) приема ЦСКА в един от най-интересните мачове на кръга. „Канарчетата“ са сред най-добре представящите се отбори от началото на сезона и победиха Шипка старс с 4:2. „Армейците“ също продължават силното си представяне след категоричния успех с 4:0 над Локомотив Пловдив.

Кръгът ще завърши със срещата между Славия и Лудогорец. „Белите“ записаха минимална победа с 1:0 над Етър в петия кръг. Разградчани надделяха с 2:0 над Дунав и ще се опитат да продължат успешната си серия.

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