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Легенда на Премиър лийг: В Тотнъм има толкова много проблеми

  • 13 сеп 2026 | 17:44
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Бившият футболист на Тотнъм Джейми Реднап отправи остра критика към бившия си клуб след нулевото равенство с Евертън. „Шпорите“ не успяха да отбележат гол в нито един от първите си четири мача в Премиър лийг през сезона, което е безпрецедентно в историята на клуба. Тимът на Роберто Де Дзерби има само две точки и се намира в долната част на класирането, въпреки че похарчи около 300 милиона паунда за нови попълнения през лятото.

„Да не вкараш гол в Премиър лийг в продължение на шест часа футбол е абсолютно безобразно, независимо по какъв начин го погледнете. Днес те се защитаваха по-добре, централните защитници бяха по-добри от предишните мачове. Но просто не беше достатъчно. Как е възможно да не вкараш гол в продължение на шест часа футбол? Те нямат правилния баланс в отбора. Има толкова много проблеми за решаване, за да бъде отбелязан един гол“, заяви Реднап след срещата.

Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Евертън, "шпорите" остават без гол
Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Евертън, "шпорите" остават без гол

Нулевото равенство остави Тотнъм без победа и без отбелязан гол в първите четири шампионатни срещи, като напрежението около Де Дзерби и отбора продължава да расте. „Шпорите“ ще се опитат да прекъснат негативната серия в предстоящия си мач за Купата на лигата срещу Ливърпул, след което им предстои и домакинство на Астън Вила в Премиър лийг. Евертън пък продължава без загуба от началото на сезона и ще търси нов положителен резултат в следващия си мач.

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Снимки: Gettyimages

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