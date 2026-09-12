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Съставите на Челси и Хъл, Палмър и Роджърс отново в атака

  • 12 сеп 2026 | 16:09
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Съставите на Челси и Хъл, Палмър и Роджърс отново в атака

Челси приема Хъл в среща от четвъртия кръг на Премиър лийг. Лондончани стартира относително добре сезона. Те записаха две победи в първенството преди да допуснат обрат и загуба от Арсенал в дербито. Междувременно “сините” записаха и два успеха в Купата на лигата. През седмицата тимът на Чаби Алонсо губеха с 0:2 от Лийдс, но стигнаха до победа с 6:3. Хъл стартира с две победи и равенство.

За мача с йоркшърци имаше много промени и сега титулярите се завръщат. Максенс Лакроа е на пейката за първи път от началото на сезона. Коул Палмър, Морган Роджърс и Жоао Педро се завръщат и ще водят атаката заедно с Педро Нето. В средата на терена ще действат Ромео Лавия и Рийс Джеймс.

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Снимки: Imago

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