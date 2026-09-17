Мадисън Кийс категорично отхвърли слуховете, че е бременна

Американската тенисистка Мадисън Кийс се обърна публично към своите почитатели и медиите, за да опровергае категорично плъзналите слухове за бременност. Спекулациите зачестиха след нейната изключително емоционална пресконференция на Откритото първенство на САЩ, където тя отпадна в третия кръг от китайката Женг Цинвън.

В скорошно участие в подкаст Кийс внесе пълна яснота около ситуацията и изрази съжаление от начина, по който емоциите ѝ след загубата са били интерпретирани от обществеността. Тя отрече всякакви твърдения за бременност и акцентира върху това колко е важно спортистите да запазват правото си на личен живот и неприкосновеност, без всяка тяхна сълза или реакция на корта да бъде обвързвана с неверни хипотези.

Освен темата с клюките около личния ѝ живот, Кийс засегна и чисто спортно-технически въпроси. Нейният треньорски щаб, воден от съпруга ѝ Бьорн Фратанджело, бе сред най-видимите в ложите на Откритото първенство на САЩ. В момента тенисистката анализира работата на екипа си и евентуални корекции в подготовката с оглед на предстоящите предизвикателства.

След приключването на участието си в Ню Йорк, фокусът на Кийс се насочва към турнирите в Азия и по-специално Otкритото първенство на Китай (China Open) в Пекин, където американката се надява да завърши сезона си по възможно най-добрия начин.

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Снимки: Gettyimages