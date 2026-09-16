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  3. Надал ще играе отново пред публика за десетгодишния рожден ден на академията си

Надал ще играе отново пред публика за десетгодишния рожден ден на академията си

  • 16 сеп 2026 | 17:45
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Надал ще играе отново пред публика за десетгодишния рожден ден на академията си

Тенис легендата Рафаел Надал ще играе отново пред публика в началото на месец октомври за първи път след оттеглянето си в края на 2024 година, като това ще стане по време на десетгодишния рожден ден на академията му, обявиха организаторите, цитирани от АФП.

Бившият номер 1, който е спечелил 22 титли от турнирите от Големия шлем, от които 14 на "Ролан Гарос", ще участва на демонстративен турнир на 3 октомври в Манакор.

Според организаторите 40-годишният испанец ще срещне "някои от съперниците си и приятелите, които бяха до него през цялата му кариера", като листата с участниците ще бъде съобщена в следващите дни.

Рафа Надал ще излезе за първи път пред публика от ноември 2024 година, когато изигра последния мач в кариерата си за Купа "Дейвис".

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