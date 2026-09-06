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Олимпийската шампионка с впечатляващ обрат срещу представителка на домакините

  • 6 сеп 2026 | 02:08
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Олимпийската шампионка с впечатляващ обрат срещу представителка на домакините

Олимпийската шампионка Чинуен Женг сътвори истинско спортно чудо в третия кръг на Откритото първенство на САЩ, след като се завърна от почти сигурна загуба срещу американката Мадисън Кийс. В двубой, продължил 2 часа и 28 минути, Женг надделя с крайното 1:6, 7:6(3), 7:5 и се класира за осминафиналите на последния турнир от Големия шлем за 2026 г.

Мачът започна изключително трудно за китайската състезателка. Кийс доминираше изцяло в първия сет и го затвори убедително с 6:1 само за 23 минути. Във втората част Женг стабилизира играта си, стигна до тайбрек и го спечели със 7:3, за да изравни сетовете.

Решаващият трети сет изглеждаше като пълна катастрофа за Женг, след като Мадисън Кийс бързо поведе с 5:0 гейма. При резултат 5:1 и сервис за американката, Кийс разполагаше с мачбол за приключване на срещата. Китайката обаче отрази възможността за пробив, запази хладнокръвие и стартира феноменална серия от седем поредни спечелени гейма, за да грабне победата с 7:5.

След срещата Чинуен Женг сподели как е успяла да запази вяра в най-критичния момент: "Просто си казах да се боря за всяка отделна точка, никога да не се предавам и да остана в мача. И някак си, малко по малко, обратът просто се случи."

От другата страна, 22-рата в схемата Мадисън Кийс не скри разочарованието си след тежкия психологически срив: "Очевидно натрупах страхотна преднина и след това наистина се уплаших, сякаш не можех да ударя топката. Не знам, тенисът просто ми се струва много труден в момента и това някак си взе връх."

Ден №7 на US Open: Предстоят интересни битки при мъжете
Ден №7 на US Open: Предстоят интересни битки при мъжете

Трудната победа изпраща Женг на осминафиналите в Ню Йорк, където я очаква ново голямо предизвикателство. Нейна съперничка за място на четвъртфиналите на US Open ще бъде поставената под номер 8 в схемата и бивша световна номер едно Ига Швьонтек, която в своя мач надделя срещу Мари Бозукова от Чехия.

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