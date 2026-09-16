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  3. Лиа Каратанчева е третата българка в топ 8 на турнира в Пазарджик

Лиа Каратанчева е третата българка в топ 8 на турнира в Пазарджик

  • 16 сеп 2026 | 16:19
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Лиа Каратанчева е третата българка в топ 8 на турнира в Пазарджик

Три българки ше играят на четвъртфиналите на сингъл международния турнир по тенис в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди евро. След първата ракета на страната ни Елизара Янева и Лидия Енчева за топ 8 се класира и Лиа Каратанчева. В двубой от втория кръг осмата в схемата се наложи над Беатрисе Зелтина (Латвия) с 6:0, 6:3 за 71 минути игра.

Друга родна представителка в лицето на Ива Иванова, която получи "уайлд кард" от организаторите, отстъпи в мача си срещу втората поставена Кайса Хенеман (Швеция) с 4:6, 0:6 за 76 минути.

В турнира при дуетите българките Анджелина Костова и Рафаела Симеонова ще играят днес в четвъртфиналите срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ) и Мерел Худ (Нидерландия).

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