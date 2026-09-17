Валерия Гърневска преодоля четвъртфиналите на сингъл на Европейското първенство до 18 години

Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберпулендорф, Австрия.

Гърневска изигра много силен мач и спечели със 7:5, 5:7, 7:6(2) срещу петата поставена Ноелия Манта (Швейцария) за три часа и 51 минути игра. Това бе втора поредна победа за Гърневска, която започна директно от втория кръг с успех над Мила Котамяки (Финландия) със 7:5, 6:3.

За място на четвъртфиналите българката ще играе срещу румънката Йоана Сандру.

Срещата от втория кръг на турнира по двойки при девойките между Валерия Гърневска и Елеонора Тонева и петите поставени Луиза Белвиз и Луца Калман (Унгария) беше прекъсната заради тъмнина при резултат 1:1 сета.

При юношите Калоян Шиков загуби във втория кръг от втория поставен в схемата Флин Томас (Швейцария) с 5:7, 2:6 за точно два часа на корта.

Така българското участие на Европейското първенство за юноши приключи.

Треньори на българските национали са Драгомир Драганов и Венцислав Чолаков.

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