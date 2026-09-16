Трима българи се класираха за четвъртфиналите на двойки в Сърбия

Трима българи се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей кортове в Златибор (Сърбия) с награден фонд 30 000 долара.

Третите поставени Антъни Генов и Алекс Ганчев се наложиха над Рио Табата (Япония) и Рарес Теодор Пилеану (Румъния) със 7:6(5), 6:1 за час и 25 минути игра.

Адриан Андреев и Александър Обрио (Франция) пък победиха Иван Билетич (Босна и Херцеговина) и Хенри Бест (Великобритания) с 6:2, 7:5 в мач, продължил 75 минути. В спор за достигане до полуфиналите Андреев и Обрио ще срещнат вторите поставени Тадия Радованович (Сърбия) и Марко Марич (Франция).

Други две изцяло български двойки Михаил Иванов и Радослав Шандаров, както и Джордж Лазаров и Васил Шандаров отпаднаха в първия кръг.

В основната схема на надпреварата на сингъл ще участват Адриан Андреев и Джордж Лазаров, докато Антъни Генов допусна поражение в последния си мач от квалификациите и отпадна.

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