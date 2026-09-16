Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на двойки в Сърбия

Трима българи се класираха за четвъртфиналите на двойки в Сърбия

  • 16 сеп 2026 | 20:37
  • 227
  • 0
Трима българи се класираха за четвъртфиналите на двойки в Сърбия

Трима българи се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей кортове в Златибор (Сърбия) с награден фонд 30 000 долара.

Третите поставени Антъни Генов и Алекс Ганчев се наложиха над Рио Табата (Япония) и Рарес Теодор Пилеану (Румъния) със 7:6(5), 6:1 за час и 25 минути игра.

Адриан Андреев и Александър Обрио (Франция) пък победиха Иван Билетич (Босна и Херцеговина) и Хенри Бест (Великобритания) с 6:2, 7:5 в мач, продължил 75 минути. В спор за достигане до полуфиналите Андреев и Обрио ще срещнат вторите поставени Тадия Радованович (Сърбия) и Марко Марич (Франция).

Други две изцяло български двойки Михаил Иванов и Радослав Шандаров, както и Джордж Лазаров и Васил Шандаров отпаднаха в първия кръг.

В основната схема на надпреварата на сингъл ще участват Адриан Андреев и Джордж Лазаров, докато Антъни Генов допусна поражение в последния си мач от квалификациите и отпадна.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Джокович потвърди участие на турнира в Пекин

Джокович потвърди участие на турнира в Пекин

  • 16 сеп 2026 | 18:40
  • 372
  • 0
Надал ще играе отново пред публика за десетгодишния рожден ден на академията си

Надал ще играе отново пред публика за десетгодишния рожден ден на академията си

  • 16 сеп 2026 | 17:45
  • 549
  • 0
Лиа Каратанчева е третата българка в топ 8 на турнира в Пазарджик

Лиа Каратанчева е третата българка в топ 8 на турнира в Пазарджик

  • 16 сеп 2026 | 16:19
  • 516
  • 0
Леонид Шейнгезихт победи водача в схемата в Испания

Леонид Шейнгезихт победи водача в схемата в Испания

  • 16 сеп 2026 | 15:50
  • 762
  • 0
Проблеми за тенисистите в Дания

Проблеми за тенисистите в Дания

  • 16 сеп 2026 | 15:23
  • 1292
  • 0
Елизара Янева и Лидия Енчева с победи в Пазарджик

Елизара Янева и Лидия Енчева с победи в Пазарджик

  • 16 сеп 2026 | 13:51
  • 503
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

  • 16 сеп 2026 | 21:43
  • 88830
  • 156
И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

  • 16 сеп 2026 | 20:54
  • 78002
  • 276
България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

  • 16 сеп 2026 | 21:11
  • 10739
  • 0
Моралес: Имахме един обяд, днес беше вечерята, а сега отиваме за десерт

Моралес: Имахме един обяд, днес беше вечерята, а сега отиваме за десерт

  • 16 сеп 2026 | 21:19
  • 3440
  • 7
Съставите на Милан и Бенфика

Съставите на Милан и Бенфика

  • 16 сеп 2026 | 21:09
  • 1699
  • 3
Ман Юнайтед - Брайтън, куп промени и в двата тима

Ман Юнайтед - Брайтън, куп промени и в двата тима

  • 16 сеп 2026 | 21:07
  • 1522
  • 0