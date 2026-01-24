Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мадисън Кийс се класира за четвъртия кръг в Мелбърн

Мадисън Кийс се класира за четвъртия кръг в Мелбърн

  • 24 яну 2026 | 09:26
  • 666
  • 0
Мадисън Кийс се класира за четвъртия кръг в Мелбърн

Шампионката от Откритото първенство на Австралия по тенис Мадисън Кийс вече е в четвъртия кръг на женската схема, след като се справи с горещината и с Каролина Плишкова (Чехия) в два сета – 6:3, 6:3.

Ден след като термометрите удариха 40 градуса, американката преодоля тежкото време и победи съперничката си от Чехия за 75 минути в ранния мач на „Род Лейвър Арена“.

Поставената под номер 9 в основната схема на турнира ще срещне в четвъртия кръг друга американка – живеещата във Флорида Джесика Пегула, която почти в сходен стил стигна до този етап. Пегула се справи с рускинята Оксана Селекметева с 6:3, 6:3.

Кийс и намиращата се на 6-о място в решетката на поставените Пегула са добри приятелки в живота и заедно ще влязат в тенис-подкаст, където ще са събеседнички с още американки – Дженифър Брейди и Дезире Кравчик. Там и двете казаха, че нямат проблеми с температурата, макар температурите да са почти винаги около 30-31 градуса.

„Бях развълнувана от „жегата“, каза Кийс на корта. Кийс също така разкри, че тя и Пегула „трябва да продуцират подкаст преди мача си. Приятелството ще бъде оставено настрана“, когато те излязат една срещу друга на корта.

Напред продължават също така Аманда Анисимова (САЩ) и Елизе Мертенс (Белгия). Анисимова надделя над сънародничката си Пейтън Стърнс за час и 12 минути, постигайки резултат 6:1, 6:4. И в двата сета Анисимова нямаше проблеми, след като в първия даде само един гейм. Във втория пък с два ранни пробива дръпна с 5:2 и до края контролираше срещата.

Мертенс вече чака съперничката си в четвъртия кръг, отстранявайки 126-ата в световната ранглиста на WTA Никола Бартункова (Чехия) с 6:0, 6:4. Елена Рибакина (Казахстан) е евентуален следващ съперник на Мертенс.

Следвай ни:

Още от Тенис

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 6262
  • 1
Каратанчева отпадна на крачка от финалната четворка в САЩ

Каратанчева отпадна на крачка от финалната четворка в САЩ

  • 24 яну 2026 | 01:12
  • 905
  • 0
Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Лешно след трисетова битка

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Лешно след трисетова битка

  • 23 яну 2026 | 17:41
  • 768
  • 1
Мачовете в Мелбърн ще започнат по-рано в събота заради очакваните високи температури

Мачовете в Мелбърн ще започнат по-рано в събота заради очакваните високи температури

  • 23 яну 2026 | 16:44
  • 1133
  • 0
Иван Иванов детронира шампиона от миналата седмица в Манакор и се класира на полуфинал

Иван Иванов детронира шампиона от миналата седмица в Манакор и се класира на полуфинал

  • 23 яну 2026 | 16:36
  • 5705
  • 1
Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

  • 23 яну 2026 | 15:40
  • 1903
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 3314
  • 1
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 23962
  • 18
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 16616
  • 21
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 4880
  • 0
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 7991
  • 2
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 6262
  • 1