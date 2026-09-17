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Джон Макенроу се забърка в скандал заради коментар за Синър и Алкарас

  • 17 сеп 2026 | 05:03
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Джон Макенроу се забърка в скандал заради коментар за Синър и Алкарас

Триумфът на Александър Зверев на Откритото първенство на САЩ бе засенчен от вълна от критики срещу тенис легендата и коментатор на ESPN Джон Макенроу. Непосредствено след финалната точка на „Артър Еш“, в който германецът надделя над представителя на домакините Бен Шелтън с 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2, Макенроу завърши ефира си с думите: „Оздравявайте по-бързо, Карлос и Яник, моля ви“.

Зверев спечели своята втора титла от Големия шлем за сезона и в кариерата си, след като по-рано през годината триумфира и на Ролан Гарос. Германецът контролираше първите два сета, вземайки първия с 6-3 и надделявайки безапелационно в тайбрека на втория с 7-2. В третия сет 23-годишният Шелтън демонстрира характер, проби за 7-5 и върна надеждите на американската публика, но в четвъртата част Зверев отново бе пълен господар на корта и приключи мача с 6-2.

Репликата на Макенроу бе отправена към Карлос Алкарас и Яник Синър. Синър пропусна надпреварата в Ню Йорк поради контузия в дясното коляно, а Алкарас, който бе извън корта четири месеца с травма на китката, бе елиминиран от Шелтън на четвъртфиналите. Мнозина запалянковци в социалните мрежи и тенис обозреватели определиха момента като изключително неподходящ, омаловажаващ успеха на Зверев и представянето на финалиста Шелтън.

Критиците определиха думите на американеца като „непрофесионални“ и го обвиниха, че реагира като „разочарован губещ“ след поражението на сънародника си Шелтън. Според тях фокусът е бил умишлено изместен от шампиона, за да се подчертае отсъствието на двете най-големи звезди в мъжкия тенис.

Защитниците на бившия номер 1 в света обаче изтъкнаха, че коментарът му просто отразява общата нагласа на тенис общността за следващата кампания през 2027 г. В предаването водещият Крис Фаулър първи спомена за предстоящото завръщане на тенисистите в Австралия в началото на следващата година, на което Макенроу просто допълни желанието си за пълен състав и максимална конкуренция между най-добрите в света.

Това не е първият случай, в който Джон Макенроу попада под обстрела на феновете по време на тазгодишния US Open. По-рано в турнира той бе критикуван за неуважително отношение спрямо Мариано Навоне след сензационната победа на аржентинеца над Новак Джокович в първия кръг. Тогава Макенроу иронично отбеляза, че Навоне ще трябва да изиграе мача си от втория кръг на отдалечения „Корт 21“, което съзаде допълнително напрежение около коментаторския му стил.

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Снимки: Gettyimages

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