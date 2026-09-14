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  3. Анализът на Анди Родик за финала на US Open

Анализът на Анди Родик за финала на US Open

  • 14 сеп 2026 | 15:08
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Анализът на Анди Родик за финала на US Open

Александър Зверев триумфира с титлата на Откритото първенство на САЩ след четирисетова победа над представителя на домакините Бен Шелтън с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2. Германецът показа изключителна зрялост на централния корт "Артър Аш", където бе изправен не само срещу мощния сервис на американския си съперник, но и срещу енергията на цялата публика в Ню Йорк.

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

В най-новия епизод на своя популярен подкаст Served with Andy Roddick, бившият №1 в света и последен американски шампион в Ню Йорк (от далечната 2003 г.) Анди Родик сподели своя експертен анализ за сблъсъка, тактиката и причините, поради които американската мечта остана несбъдната. Той не спести похвали за тактическото зряло представяне на германеца, определяйки игровия му план като „абсолютно съвършен“.

Според Родик срещата е показала фундаментален проблем в стиловия сблъсък между двамата тенисисти. Преди финала Зверев имаше пълна доминация в преките мачове срещу Шелтън и този двубой само затвърди тенденцията.

„Игровият план на Зверев беше перфектен. Този мач като стил е изключително тежък за Бен“, обясни Родик. - В тениса всеки има онзи съперник, за когото хората отстрани казват: “Просто направи това или онова и ще биеш”, но нещата не работят така. Дори великият Роджър Федерер беше недостижим за всички, но когато излизаше срещу Рафа и неговия топспин форхенд по диагонала, ситуацията ставаше брутална. Няма бързо решение. Има играчи, които просто не понасят определени стилове“.

Моментът, в който Зверев НЕ разбра, че е станал шампион на US Open
Моментът, в който Зверев НЕ разбра, че е станал шампион на US Open

Родик подчерта, че Зверев е успял перфектно да прочете недостатъците в играта на американеца, като е натискал бекхенда му и е контролирал темпото от основната линия, лишавайки го от любимите му експлозивни разигравания.

Един от най-изненадващите елементи във финала беше поведението на Бен Шелтън на корта. Известен със своята огромна енергия, емоционални изблици и способност да взривява публиката на „Артър Аш“, този път 23-годишният левичар изглеждаше необичайно тих и извън ритъм.

„Бен изглеждаше притихнал, на моменти дори лишен от ентусиазъм. Публиката на стадиона отчаяно искаше да се хване за нещо, да изригне, но този момент така и не дойде. Това беше странно представяне за Бен, особено като знаем, че той е човек, създаден за големите сцени“.

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Зверев: Сега съм най-добрият, но не и когато Синер и Алкарас са във форма

Родик обаче побърза да отдаде заслуженото на Зверев: „Липсата на шумна подкрепа от трибуните не се дължеше само на по-слабия ден на Шелтън. Зверев заслужава огромно признание за това, че успя да държи публиката тиха през по-голямата част от мача“. Германецът сервираше изключително стабилно, печелейки 85% от точките на първия си сервис и не позволяваше на мача да излезе извън неговия контрол.

Новата картина в ATP: Зверев поведе в Race to Turin и притисна Синер за №1
Новата картина в ATP: Зверев поведе в Race to Turin и притисна Синер за №1

За Александър Зверев това е втора титла от Големия шлем за сезона след триумфа му на Ролан Гарос по-рано през годината. Анди Родик отбеляза огромната психологическа трансформация при световния №1.

„Говорим за това как възможността почука на вратата на Зверев. Тази година вратата се отвори два пъти и той просто прекрачи прага. Какво се промени? Той успя да премине финалната линия в Париж, въпреки че и там беше близо до това да изпусне мача. Сега в Ню Йорк видяхме един много по-уверен играч в решителните моменти“, коментира Родик.

Шелтън постави под въпрос правилата за сервис след финала срещу Зверев
Шелтън постави под въпрос правилата за сервис след финала срещу Зверев

Въпреки че Шелтън показа лъч надежда, като измъкна третия сет с късен пробив за 7:5, Зверев не трепна и в четвъртата част бързо си върна инициативата, за да вдигне мечтания трофей в Ню Йорк – шест години след болезнения си загубен финал тук през 2020 г.

Заключението на Родик: Бен Шелтън притежава всички оръжия да бъде бъдещ шампион, но срещу тенисист в зрялата си форма като Зверев, само мощният сервис и тактиката „всичко или нищо“ не са достатъчни.

Шелтън към Зверев: Ти си най-добрият през тази година
Шелтън към Зверев: Ти си най-добрият през тази година
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