Анализът на Анди Родик за финала на US Open

Александър Зверев триумфира с титлата на Откритото първенство на САЩ след четирисетова победа над представителя на домакините Бен Шелтън с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2. Германецът показа изключителна зрялост на централния корт "Артър Аш", където бе изправен не само срещу мощния сервис на американския си съперник, но и срещу енергията на цялата публика в Ню Йорк.

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В най-новия епизод на своя популярен подкаст Served with Andy Roddick, бившият №1 в света и последен американски шампион в Ню Йорк (от далечната 2003 г.) Анди Родик сподели своя експертен анализ за сблъсъка, тактиката и причините, поради които американската мечта остана несбъдната. Той не спести похвали за тактическото зряло представяне на германеца, определяйки игровия му план като „абсолютно съвършен“.

Според Родик срещата е показала фундаментален проблем в стиловия сблъсък между двамата тенисисти. Преди финала Зверев имаше пълна доминация в преките мачове срещу Шелтън и този двубой само затвърди тенденцията.

„Игровият план на Зверев беше перфектен. Този мач като стил е изключително тежък за Бен“, обясни Родик. - В тениса всеки има онзи съперник, за когото хората отстрани казват: “Просто направи това или онова и ще биеш”, но нещата не работят така. Дори великият Роджър Федерер беше недостижим за всички, но когато излизаше срещу Рафа и неговия топспин форхенд по диагонала, ситуацията ставаше брутална. Няма бързо решение. Има играчи, които просто не понасят определени стилове“.

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Родик подчерта, че Зверев е успял перфектно да прочете недостатъците в играта на американеца, като е натискал бекхенда му и е контролирал темпото от основната линия, лишавайки го от любимите му експлозивни разигравания.

Един от най-изненадващите елементи във финала беше поведението на Бен Шелтън на корта. Известен със своята огромна енергия, емоционални изблици и способност да взривява публиката на „Артър Аш“, този път 23-годишният левичар изглеждаше необичайно тих и извън ритъм.

„Бен изглеждаше притихнал, на моменти дори лишен от ентусиазъм. Публиката на стадиона отчаяно искаше да се хване за нещо, да изригне, но този момент така и не дойде. Това беше странно представяне за Бен, особено като знаем, че той е човек, създаден за големите сцени“.

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Родик обаче побърза да отдаде заслуженото на Зверев: „Липсата на шумна подкрепа от трибуните не се дължеше само на по-слабия ден на Шелтън. Зверев заслужава огромно признание за това, че успя да държи публиката тиха през по-голямата част от мача“. Германецът сервираше изключително стабилно, печелейки 85% от точките на първия си сервис и не позволяваше на мача да излезе извън неговия контрол.

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За Александър Зверев това е втора титла от Големия шлем за сезона след триумфа му на Ролан Гарос по-рано през годината. Анди Родик отбеляза огромната психологическа трансформация при световния №1.

„Говорим за това как възможността почука на вратата на Зверев. Тази година вратата се отвори два пъти и той просто прекрачи прага. Какво се промени? Той успя да премине финалната линия в Париж, въпреки че и там беше близо до това да изпусне мача. Сега в Ню Йорк видяхме един много по-уверен играч в решителните моменти“, коментира Родик.

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Въпреки че Шелтън показа лъч надежда, като измъкна третия сет с късен пробив за 7:5, Зверев не трепна и в четвъртата част бързо си върна инициативата, за да вдигне мечтания трофей в Ню Йорк – шест години след болезнения си загубен финал тук през 2020 г.

Заключението на Родик: Бен Шелтън притежава всички оръжия да бъде бъдещ шампион, но срещу тенисист в зрялата си форма като Зверев, само мощният сервис и тактиката „всичко или нищо“ не са достатъчни.

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