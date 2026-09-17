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Бившият наставник на Карлос Алкарас се завръща към треньорството

  • 17 сеп 2026 | 05:23
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Бившият наставник на Карлос Алкарас се завръща към треньорството

Бившият водач в световната ранглиста и един от най-успешните съвременни треньори Хуан Карлос Фереро официално потвърди намерението си да се завърне на корта през 2027 година. В интервю за Movistar+ испанският специалист обяви, че след като прекара 2026 година със своето семейство, е готов отново да работи в професионалния тенис тур. Фереро обаче запази пълна дискретност и отказа да разкрие конкретното име на играча, с когото води преговори.

Новината за завръщането на Фереро идва почти година след изненадващия край на 7-годишното му партньорство с Карлос Алкарас през декември 2025 година. Под негово ръководство Алкарас израсна от тийнейджър до световен №1 и спечели шест титли от Големия шлем. Въпреки че 2025 бе най-успешната година в кариерата на младежа с два Grand Slam трофея и общо осем титли, двамата взеха решение да поемат по различни пътища, а Алкарас продължи с треньора Самуел Лопес.

Въпреки че Фереро не посочи име, в тенис средите вече се очертават три основни и реалистични хипотези за следващия му проект:

1. Рафаел Жодар: 19-годишният испански талант направи метеорен възход до 14-ото място в световната ранглиста. В момента той е трениран от своя баща, Рафаел Жодар-старши. Добавянето на топ специалист като Фереро би било логична стъпка за превръщането на младия испанец в претендент за най-големите титли.

2. Феликс Оже Алиасим: Канадският тенисист разпусна екипа си с дългогодишния си треньор Фредерик Фонтан през юли 2026 година след близо десетилетие съвместна работа. Оже Алиасим все още не е обявил негов заместник, което го прави един от най-свободните и атрактивни профили за треньор с мащаба на Фереро.

3. Яник Синер: Световният №1 продължава да работи с основния си щаб в лицето на Симоне Ваноци и Дарън Кейхил. Въпреки че италианецът не е правилно промени в екипа си, самият Фереро призна в интервю за Corriere della Sera през юни, че би бил отворен към възможността да тренира Синер, хвалейки неговата работна етика и ментална устойчивост.

На този етап единственият потвърден факт е намерението на Хуан Карлос Фереро да поднови треньорската си дейност през следващия сезон. Всички спрягани имена, включително Жодар, Оже Алиасим и Синер, са част от медийни анализи и хипотетични сценарии. До официално съобщение от самия наставник или неговия нов състезател, въпросът кой ще бъде следващият му възпитаник остава отворен.

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