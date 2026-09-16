Защитник на Ювентус: Не можем да променим случилото се, мислим само за следващия мач

Защитникът на Ювентус Пиер Калюлю увери, че в отбора са фокусирани само върху утрешното домакинство на нидерландския НЕК Неймеген в Лига Европа след шампионатната загуба от Сасуоло.

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“Винаги сме фокусирани върху следващия мач, защото само той е от значение. Не можем да променим случилото се в миналото. Единственото ни желание е да изиграем утрешния двубой. Докато си футболист, винаги искаш да играеш. По отношение на това, че ще играем в четвъртък, много малко неща се променят, защото няма какво да направим по въпроса, а и ни остават два-три дни за възстановяване. Рандал Коло Муани? Вярно е, че в момента неговите голове биха помогнали много на тима и знаем, че попаденията му ще дойдат.

🇫🇷🗣️ Pierre Kalulu: "To me, it would be the wrong mindset to view winning the Europa League merely as an opportunity. There are strong teams to face in this competition." pic.twitter.com/ACDEPQ7VKR — Juventus Xtra (@juven_xtra) September 16, 2026

Според мен е грешно да си мислим, че триумф в Лига Европа е по-лесният начин да се класираме за Шампионска лига. Не бива да си мислим за най-лесния начин за печелене. Трябва да тръгнем по наш собствен път и да го направим наша отговорност. За мен няма значение дали пред мен играе Франсиско Консейсао, или Едон Жегрова. И двамата атакуват добре, въпреки че имат различни качества. Аз искам да им помагам възможно най-много в нападение, като не се променям много в зависимост от това кой от тях играе”, коментира Калюлю на днешната си пресконференция.

🇫🇷🗣️ Pierre Kalulu: "Zhegrova and Conceição both attack very well, though they have different characteristics. I also need to help them build up their attacking plays. It makes no difference to me whether I play with one or the other." pic.twitter.com/eP8F7euxKy — Juventus Xtra (@juven_xtra) September 16, 2026

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Снимки: Gettyimages