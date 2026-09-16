Защитник на Ювентус: Не можем да променим случилото се, мислим само за следващия мач

Защитникът на Ювентус Пиер Калюлю увери, че в отбора са фокусирани само върху утрешното домакинство на нидерландския НЕК Неймеген в Лига Европа след шампионатната загуба от Сасуоло.
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“Винаги сме фокусирани върху следващия мач, защото само той е от значение. Не можем да променим случилото се в миналото. Единственото ни желание е да изиграем утрешния двубой. Докато си футболист, винаги искаш да играеш. По отношение на това, че ще играем в четвъртък, много малко неща се променят, защото няма какво да направим по въпроса, а и ни остават два-три дни за възстановяване. Рандал Коло Муани? Вярно е, че в момента неговите голове биха помогнали много на тима и знаем, че попаденията му ще дойдат.
Според мен е грешно да си мислим, че триумф в Лига Европа е по-лесният начин да се класираме за Шампионска лига. Не бива да си мислим за най-лесния начин за печелене. Трябва да тръгнем по наш собствен път и да го направим наша отговорност. За мен няма значение дали пред мен играе Франсиско Консейсао, или Едон Жегрова. И двамата атакуват добре, въпреки че имат различни качества. Аз искам да им помагам възможно най-много в нападение, като не се променям много в зависимост от това кой от тях играе”, коментира Калюлю на днешната си пресконференция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages