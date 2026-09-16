Волейболната класика България срещу Полша: Статистика на едно вечно съперничество

Сблъсъците между мъжките национални отбори по волейбол на България и Полша винаги са носили огромен заряд, драма и високо спортно майсторство. Двете нации имат дълга и богата история в този спорт, като мачовете помежду им често решават съдбата на медали и класирания в големи международни форуми.

Днес, 16 септември 2026 г., двата тима излизат в поредния си епичен дуел пред препълнените трибуни на зала "Арена София" в последен мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Това е отличен повод да погледнем към историческата статистика и баланса на силите.

Общ баланс и директни срещи

В исторически план Полша и България са изиграли десетки официални срещи в турнири под егидата на FIVB и CEV (световни и европейски първенства, Световна лига, Лига на нациите и олимпиади).

В модерната история на статистиката се открояват следните показатели в преките двубои:

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

Изместване на силите през годините

Златните години на България: В края на ХХ век и първото десетилетие на XXI век България редовно побеждаваше Полша.” Лъвовете" записаха паметни успехи по време на Световното първенство през 2006 г. (където спечелихме бронз) и Световната лига, разчитайки на поколенията на Мартин Стоев и по-късно на Радостин Стойчев.

Доминацията на "Дружина полска": През последните десет години Полша се утвърди като абсолютен хегемон в световния волейбол – актуален европейски шампион и лидер в световната ранглиста. Последният официален мач между двата тима по-рано тази година завърши с категоричен успех за поляците с 3:0 гейма.

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Контекстът на днешния сблъсък на ЕвроВолей 2026

Днешният мач в София има огромно значение за крайното класиране в Група В. Полша вече си осигури първото място в групата след серия от четири поредни победи без нито един загубен гейм до момента. България, под ръководството на Джанлоренцо Бленджини, също вече е сигурен участник на 1/8-финалите след победи над Северна Македония, Португалия и Израел.

България се нуждае от чиста победа с 3:0 или 3:1 гейма, за да измести Украйна от второто място в групата. Ако "лъвовете" постигнат това, техен съперник на осминафиналите ще бъде Румъния, докато при оставане на трета позиция ще трябва да се изправят срещу Германия.

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Въпреки че сухата статистика дава предимство на Полша, факторът "домакинска публика" в препълнената "Арена София" и огромната мотивация на младата българска селекция обещават поредния незабравим волейболен трилър.

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