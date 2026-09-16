Никола Гърбич надъхва Полша: Очаквайте българите 10 пъти по-силни!

Селекционерът на Полша Никола Гърбич не се пести, за да надъха волейболистите на Полша за днешната среща с България от 19:00 часа в “Арена София”.

“Не очаквайте България от мача с Чикаго! Не очаквайте България от мача им срещу Украйна! Те са млади звезди, които са гладни за победи пред пълна зала и страхотна публика в София! Тези млади момчета искат да се докажат. Имат последен шанс …, нали така? Затова ги очаквайте 10 пъти по-силни, отколкото са в момента, ок?”, категоричен бе Никола Гърбич към своите възпитаници.