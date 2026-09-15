Ландо Норис тества прототипа на Макларън за Льо Ман

Действащият шампион във Формула 1 Ландо Норис завърши първия си пълноценен тест зад волана на хиперкара на Макларън за Льо Ман - MCL-HY, на пистата в Портимао в понеделник.

След Гран при на Испания миналия уикенд на новата писта „Мадринг“, където виртуалната кола за сигурност го лиши от победата, Норис отпътува за съседна Португалия за еднодневен тест.

Lando Norris out on track in the @MCLEndurance MCL-HY at Portimao today.



🎥Ivo Matczak pic.twitter.com/HXmtXjY2py — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) September 14, 2026

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Британецът навъртя общо 285 километра на пистата „Алгарве Интернешънъл“ с болида, задвижван от V6 двигател. От Макларън съобщиха, че програмата му е включвала тестване на няколко компонента в процес на разработка и предоставяне на обратна връзка, базирана на огромния му опит от Формула 1.

В първия си тест с LMDh автомобил Норис получи съдействие от пилотите на Макларън за 2027 г. Микел Йенсен и Лоренс Вантоор, които продължиха развойната работа преди дебюта на британската марка в клас Хиперкар през 2027 г.

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„Първо, голямо благодаря на отбора на Макларън, че ми позволиха да карам MCL-HY - заяви той. - Беше страхотно, че ми дадоха шанс да се позабавлявам и да опитам нещо ново, особено по време на натоварената им подготовка за следващата година. Мисля, че събрахме и ценни данни и се надявам, че успях да допринеса с различен набор от усещания, коментари и гледни точки, което е полезно за отбора в този ключов период на тестове.

За мен лично беше готино да работя с този екип, а също така беше вълнуващо да изпробвам нова машина. От години не съм правил истински тест с нищо друго освен с болид от Формула 1, така че фактът, че успях да опитам нещо различно, особено като част от семейството на Макларън, беше много специален. Беше забавен ден в бърза кола на страхотна писта, помагайки на отбора да се подготви за старта на Световния шампионат за издръжливост (WEC) догодина. Голямо благодаря на всички замесени, нямам търпение да се върна в колата в бъдеще.“

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Тестът в понеделник идва след като Норис за първи път изпробва MCL-HY по време на публичния дебют на автомобила на Фестивала на скоростта в Гудууд през юли.

Шефът на Макларън Рейсинг, Зак Браун, преди това беше проявил интерес да включи както Норис, така и Оскар Пиастри в най-престижното състезание от Световния шампионат за издръжливост - "24 часа на Льо Ман", въпреки че подобно участие може да зависи от това дали отборът ще пусне допълнителен трети автомобил.

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Участие в Льо Ман би било възможно само ако няма съвпадения с ангажиментите на Норис във Формула 1 през следващата година.

Докато пълният календар на WEC за 2027 г. вече беше обявен преди три месеца, като Льо Ман е насрочен за уикенда на 12-13 юни, Формула 1 все още не е публикувала графика си за следващата година на фона на войната в Близкия изток.

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