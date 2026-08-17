Вижте първите снимки на прототипа на Форд за Льо Ман

Прототипът на Форд Рейсинг за клас LMDh, който ще се състезава в Световния шампионат за издръжливост на ФИА от 2027 г., най-накрая беше показан публично. Американският производител разпространи кадри от пистови тестове, проведени днес на пистата „Пол Рикар“.

Днешните изпитания идват след като новият автомобил е започнал тестова програма в сряда, 5 август, с няколкодневни първоначални проверки, за които се смята, че също са се състояли на „Пол Рикар“. От Форд Рейсинг съобщиха, че всичко е преминало гладко и по план.

🚨👀 Ça y est, elle roule.

Ce lundi 17 août, la Ford LMDh a été aperçue pour la toute première fois en piste, au Circuit Paul Ricard, où elle effectue son déverminage inaugural.#Ford #Hypercar 🎥 © Leo Rampal pic.twitter.com/7vhVNuHP6c — Endurance24 (@endurance_24) August 17, 2026

Екипът е изпълнил цялостна програма за активиране и проверка на всяка от системите за управление. Всички те вече са напълно функционални и готови преди първите пистови тестове, които започнаха днес и са планирани да продължат през тази и следващата седмица.

Мат Кембъл, Майк Рокенфелер и Том Бломквист са присъствали на първоначалния етап на шейкдауна. Днес зад волана за първия тест на пистата седнаха Мат Кембъл и Логан Сарджънт. Очаква се Бломквист също да тества автомобила в следващите дни.

The sound alone is fantastic. Looks good, too.



📹 - Passion Motorsports Media pic.twitter.com/miJzlQFSeH — Mark Whitelegge (@Mark_Whitelegge) August 17, 2026

Прототипът, изграден върху шаси от Орека и задвижван от V8 двигател, е показан с камуфлажна окраска. Той се разработва като част от амбицията на Форд да спечели „24 часа на Льо Ман“ за пети път в историята и да се бори за световната титла при производителите в клас Хиперкар.

Тестът в Льо Кастеле, намиращ се съвсем близо до централата на Орека, следва обширна работа на симулатор, стендови изпитания и успешното първо запалване на 5,4-литровия V8 двигател, базиран на мотора Койот, в тестовото шаси миналия месец.

В бъдеще Форд планира да тества автомобила в цяла Европа преди хомологацията му, която трябва да се случи преди началото на сезон 2027. Всички шестима пилоти, подписали с Форд за програмата в клас Хиперкар, ще вземат участие в тестовете.

We got the official pictures from Ford!



Reminder that the car will make its competitive debut next year in WEC, with a driver lineup consisting of



Matt Campbell

Tom Blomqvist

Nick Yelloly

Mike Rockenfeller

Logan Sargeant

Sebastian Priaulx pic.twitter.com/fk0BlG8tld — Fifth Gear (@NotFifthGear) August 17, 2026

Майк Рокенфелер, Себ Приоул и Логан Сарджънт бяха първите обявени имена през януари. През юни към тях се присъединиха дългогодишният заводски пилот на Порше Мат Кембъл, както и Том Бломквист и Ник Йелоли, идващи от програмата на Акура в клас GTP.

Снимки: Форд Рейсинг / Дрю Гибсън Фотографи

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