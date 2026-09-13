Вторият капитан на Австрия ще си вземе почивка

Халфът Марсел Забитцер ще си вземе почивка от националния тим на Австрия и няма да участва в мачовете от Лигата на нациите през тази година, обявиха от футболната асоциация на страната. 32-годишният футболист на Борусия (Дортмунд), който е вкарал 27 гола в 102 мача за родината си, ще обмисли бъдещето си в националния отбор преди следващия март, когато започват квалификациите на Евро 2028.

"Последните две години бяха много интензивни. От Евро 2024 играх постоянни три сезона заради Световното клубно първенство и Световното първенство. Този сезон също е пълен с мачове в Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига. Аз съм на 32 години и продължавам да искам да играя футбол на най-високо ниво още няколко години, така че трябва да съхранявам енергията ми. Съгласихме се с треньор в открита и честна дискусия, че ще си взема почивка и ще говорим пак в началото на следващата година дали ще се върна за европейските квалификации", заяви Забитцер, който е втори капитан на Австрия.

⚽️🙁 UEFA Nations League ohne Marcel Sabitzer

💪🏻🇦🇹 Rückkehr zur UEFA EURO 2028 Quali nicht ausgeschlossen



Der 32-Jährige hat sich dazu entschlossen, nach 102 Länderspielen und 27 Toren im Nationalteam zumindest eine Pause einzulegen.



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В същото съобщение селекционерът Ралф Рангник изрази съжаление, че трябва да се оправя без Забитцер, но разбира аргументите му. "Ще вземем заедно решение преди старта на квалификациите за Евро 2028. Във всеки случай съм доволен, че Марсел по принцип е на линия, ако имаме нужда от него. Това ми показва колко е важен националният отбор за него", каза германският специалист.

Рангник ще обяви в понеделник състава си за Лигата на нациите, като Австрия ще посрещне Израел в Линц на 24 септември и Косово във Виена на 29 септември. На 1 октомври тимът ще гостува на Ейре в Дъблин, а четири дни по-късно играе отново с Косово в Прищина.

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Снимки: Gettyimages