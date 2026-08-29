Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сасуоло
  3. Сасуоло удари Торино и остави “биковете” без точки

Сасуоло удари Торино и остави “биковете” без точки

  • 29 авг 2026 | 21:32
  • 658
  • 0
Сасуоло удари Торино и остави “биковете” без точки

Отборът на Сасуоло спечели домакинството си срещу тима на Торино в срещата от 2-рия кръг на италианската Серия А с 2:1. Така “биковете” останаха без точков актив след първите си 180 минути футбол през новата кампания в “Калчото”, след като загубиха със същия резултат преди седмица и от Милан.

Милан започна успешно при Аморим, негов любимец дебютира с гол
Милан започна успешно при Аморим, негов любимец дебютира с гол

Сасуоло пък взе първа победа, след като на старта отстъпи с 1:2 на Аталанта.

Аталанта спечели първия си мач при Сари в Серия "А"
Аталанта спечели първия си мач при Сари в Серия "А"

Съперниците си размениха по един гол до почивката, като Кристиан Волпато откри резултата в полза на домакините от Сасуоло в 32-рата минута. Съотборниците му в отбрана обаче не съумяха да задържат преднината на почивката и във втората минута на добавеното време Пиетро Комуцо възстанови паритета.

През втората част “зелено-черните” бяха по-настъпателни и не само отправиха повече удари, но и имаха по-точен мерник. Така логичното се случи в 78-ата минута, когато Доменико Берарди намери необходимото вдъхновение, за да върне своите на победния път. Попадението не бе зачетено веднага и трябваше да бъде преразгледано чрез системата ВАР, но след това стана ясно, че всичко е било в рамките на правилата, а домакините официално поведоха с 2:1.

Иначе сблъсъкът беше доста здрав и играчите на терена извършиха общо почти 20 нарушения, а главният съдия Давиде ди Марко вдигна общо четири жълти картона. Единият от тях бе за славния сръбски ветеран Неманя Матич, който през миналото лято пристигна в Сасуоло като свободен агент след престой преди това в Лион.

През идната седмица Сасуоло ще приеме Фрозиноне в мач от турнира за Купата на Италия (2.9), а през уикенда отборът ще бъде гост на Болоня (6.9) в следващия си шампионатен мач. “Торо” от своя страна за Купата приема Монца (1.9), а в “Калчото” е гост на Фиорентина, който също няма добри дни в началото на сезон 2026/2027.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

  • 29 авг 2026 | 17:50
  • 739
  • 1
Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

  • 29 авг 2026 | 16:43
  • 970
  • 1
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 29143
  • 66
Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

  • 29 авг 2026 | 16:19
  • 1371
  • 1
Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

  • 29 авг 2026 | 15:21
  • 11956
  • 2
Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

  • 29 авг 2026 | 14:26
  • 17700
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

  • 29 авг 2026 | 21:33
  • 14983
  • 82
ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

  • 29 авг 2026 | 21:36
  • 11747
  • 22
В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 45848
  • 127
Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

  • 29 авг 2026 | 21:25
  • 36219
  • 24
Ювентус 0:0 Парма, греда за домакините

Ювентус 0:0 Парма, греда за домакините

  • 29 авг 2026 | 21:44
  • 2520
  • 2
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 29143
  • 66