Сасуоло удари Торино и остави “биковете” без точки

Отборът на Сасуоло спечели домакинството си срещу тима на Торино в срещата от 2-рия кръг на италианската Серия А с 2:1. Така “биковете” останаха без точков актив след първите си 180 минути футбол през новата кампания в “Калчото”, след като загубиха със същия резултат преди седмица и от Милан.

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Сасуоло пък взе първа победа, след като на старта отстъпи с 1:2 на Аталанта.

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Съперниците си размениха по един гол до почивката, като Кристиан Волпато откри резултата в полза на домакините от Сасуоло в 32-рата минута. Съотборниците му в отбрана обаче не съумяха да задържат преднината на почивката и във втората минута на добавеното време Пиетро Комуцо възстанови паритета.

През втората част “зелено-черните” бяха по-настъпателни и не само отправиха повече удари, но и имаха по-точен мерник. Така логичното се случи в 78-ата минута, когато Доменико Берарди намери необходимото вдъхновение, за да върне своите на победния път. Попадението не бе зачетено веднага и трябваше да бъде преразгледано чрез системата ВАР, но след това стана ясно, че всичко е било в рамките на правилата, а домакините официално поведоха с 2:1.

Иначе сблъсъкът беше доста здрав и играчите на терена извършиха общо почти 20 нарушения, а главният съдия Давиде ди Марко вдигна общо четири жълти картона. Единият от тях бе за славния сръбски ветеран Неманя Матич, който през миналото лято пристигна в Сасуоло като свободен агент след престой преди това в Лион.

През идната седмица Сасуоло ще приеме Фрозиноне в мач от турнира за Купата на Италия (2.9), а през уикенда отборът ще бъде гост на Болоня (6.9) в следващия си шампионатен мач. “Торо” от своя страна за Купата приема Монца (1.9), а в “Калчото” е гост на Фиорентина, който също няма добри дни в началото на сезон 2026/2027.

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