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Торино удължи агонията на Фиорентина с късен обрат

  • 5 сеп 2026 | 18:37
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Торино удължи агонията на Фиорентина с късен обрат

Отборът на Торино записа първия си шампионатен успех през сезона, след като осъществи пълен обрат за победа с 2:1 като гост на Фиорентина в ранния мач от съботната програма на третия кръг в Серия "А".

През първото полувреме “биковете” владееха инициативата, но по-опасните голови положения бяха за “виолетовите”. В началото на второто полувреме и по-точно в 47-ата минута домакините взеха аванс след удар от голяма дистанция на Матео Пелегрино, при който Лукаш Пери не се намеси достатъчно добре. Така аржентинецът отбеляза дебютния си гол за новия си тим. След това Фиорентина пропусна няколко възможности да удвои преднината си и така беше наказан в 74-тата минута, когато доскорошният играч на отбора Роландо Мандрагора се разписа със страхотен далечен шут, който се оказа неспасяем за Давид Де Хеа. Осем минути по-късно “граната” стигнаха и до победен гол, след като Че Адамс беше точен с удар от въздуха след асистенция на резервата Рафик Белгали.

Така Торино прекъсна негативната си серия от три поражения във всички турнири и се изкачи на 13-ото място в класирането с първите си три точки. Фиорентина пък остава на последната 20-а позиция след третата си поредна загуба.

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Снимки: Gettyimages

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