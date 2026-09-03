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Бивш капитан на Торино се завърна в клуба

  • 3 сеп 2026 | 16:22
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Бившият капитан на Торино Рикардо Родригес официално се завърна в клуба като свободен агент. Левият бек е подписал договор за 1+1 години.

Родригес беше част от Торино между 2020-а и 2024 година, като изигра общо 129 мача с един гол и три асистенции за “биковете”. След това той се присъедини към Бетис със свободен трансфер, като записа 68 двубоя с три голови паса за испанския тим, но договорът му изтече през това лято. В миналото 34-годишният играч е носил и екипите на Цюрих, Волфсбург, Милан и ПСВ Айндховен. Освен това той е втори по брой изиграни срещи с националния отбор на Швейцария със своите 144 такива, в които има девет попадения и 15 асистенции.

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