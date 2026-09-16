Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Карнобат
  3. Фондация "Стилиян Петров" подкрепя благородна кауза в Карнобат

Фондация "Стилиян Петров" подкрепя благородна кауза в Карнобат

  • 16 сеп 2026 | 11:45
  • 619
  • 0
Фондация "Стилиян Петров" подкрепя благородна кауза в Карнобат

Фондация „Стилиян Петров“ подкрепя благотворителната кауза в Карнобат, организирана в подкрепа на две местни личности, които се борят с онкологични заболявания – президента на ОФК „Карнобат“ Панайот Рошманов и учителя в СУ „Христо Ботев“ Адриана Койчева.

Стилиян Петров дари медицинска апаратура за 111 180 евро на КОЦ – Бургас
Стилиян Петров дари медицинска апаратура за 111 180 евро на КОЦ – Бургас

Фондацията ще направи и собствено финансово дарение, предназначено да подпомогне лечението на Панайот и Адриана.

Събитието е организирано от местните футболни деятели Теодор Иванов и Валентин Ганчев и ще се проведе на 18 септември (петък) от 17:00 часа на стадион „Ганчо Хардалов“ в Карнобат.

В благотворителния футболен мач „Легендите срещу Карнобат и приятели“ ще се включат легенди и известни имена от бургаския футбол, сред които Димитър Димитров - Херо, Златко Янков, Радостин Кишишев, Симеон Чилибонов, Георги Чиликов, Стойко Сакалиев, Ангел Стойков и други.

Срещу тях ще се изправят ветерани и футболисти от Карнобат, Айтос и Сливен.

Инициативата е пореден пример за силата на спорта да обединява хората и да помага в трудни моменти.

Всеки, който желае да се присъедини към каузата и да помогне на Панайот Рошманов и Адриана Койчева, може да направи дарение по сметката на Фондация „Стилиян Петров“. Всички постъпили средства с посочено основание ще бъдат насочени към благородната инициатива в Карнобат.

Основание: Дарение турнир Карнобат
IBAN: BG41UNCR70001525380495
Фондация „Стилиян Петров“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Георги Иванов уважни 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация

Георги Иванов уважни 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация

  • 16 сеп 2026 | 09:46
  • 756
  • 5
Георги Костадинов: Имаме план за зимната селекция, но ще бъдем по-скромни

Георги Костадинов: Имаме план за зимната селекция, но ще бъдем по-скромни

  • 16 сеп 2026 | 09:41
  • 2733
  • 2
Левски ще изгражда медицински център

Левски ще изгражда медицински център

  • 16 сеп 2026 | 09:29
  • 1431
  • 0
Ново попълнение на ЦСКА 1948 мечтае за титлата

Ново попълнение на ЦСКА 1948 мечтае за титлата

  • 16 сеп 2026 | 09:24
  • 981
  • 2
Алекс Колев се възстановява в София

Алекс Колев се възстановява в София

  • 16 сеп 2026 | 09:19
  • 1081
  • 2
"Соколите" се подготвят срещу коварен съперник

"Соколите" се подготвят срещу коварен съперник

  • 16 сеп 2026 | 09:08
  • 848
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 4608
  • 7
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 13040
  • 14
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 13365
  • 26
Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

  • 16 сеп 2026 | 12:26
  • 231
  • 0
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 18009
  • 62
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 16269
  • 17