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Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

  • 11 сеп 2026 | 07:50
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Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

Черно море посреща Локомотив (София) на старта на деветия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Тича" започва с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев в 21:00 часа.

Ас на Черно море с тежка травма, ще отсъства дълго (снимка)
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"Моряците" започнаха сезона много колебливо и до момента имат само един успех в шампионата - срещу Дунав (Русе) в края на миналия месец. Футболистите на Илиан Илиев разполагат само с четири точки в своя актив, което им отрежда предпоследното място в групата. Варненският тим имаше тежки гостувания: на Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), ЦСКА 1948, ЦСКА и Локомотив (Пловдив), като загуби от последните четири отбора.

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Илиан Илиев: Изключително негативна промяна в съдийството

Извън сметките на Илиан Илиев за днешната среща ще бъде централният нападател Александър Колев, който има тежка контузия на глезена. Бившият стрелец на Левски и ЦСКА 1948 ще бъде аут от терена между три и шест месеца. Очаква се дебют да направи новото крило - Йоргос Понтику.

Локомотив (Сф) се подсили с халф на Лудогорец
Локомотив (Сф) се подсили с халф на Лудогорец

Същевременно Локомотив (София) продължава да търси първи успех през кампанията. До момента "железничарите" имат три равенства и четири загуби, което ги праща на дъното в класирането. Тимът на Любослав Пенев също имаше трудна програма на старта, като "червено-черните" загубиха до момента от Левски, ЦСКА 1948, Арда (Кърджали) и Лудогорец.

Не е ясно дали от скамейката на столичния отбор отново няма да отсъства Любо Пенев, който пропусна срещата с "орлите" в предишния кръг заради вирус. Мачът по всяка вероятност ще гледат като зрители новите попълнения Катулунди Кати и Дейвид Огага заради забавяне около картотеките им. За сметка на това се очаква да дебютира дошлият под наем от Лудогорец Иван Йорданов.

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Черно море - Локомотив (София)

Съдия: Кристиян Колев
Начало: 21:00 часа
Стадион: "Тича", Варна

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