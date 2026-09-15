Мароко държи на финала на Мондиал'30: Африка има право да бъде домакин

В интервю за „Жон Африк“ президентът на Мароканската футболна федерация Фузи Лекжа отново изрази намерението си Мароко да приеме финала на Световното първенство през 2030 г. Това се случва само няколко седмици, след като той принуди ФИФА да опровергае информацията, че стадионът за финалния мач вече е избран. Както е известно, следващият мондиал се организира съвместно от Испания, Португалия и африканската страна.

Лекжа, който е и министър, е в разгара на кампанията преди парламентарните избори в Мароко на 23 септември. 56-годишният функционер се възползва от възможността да се върне към думите си от миналия четвъртък, когато обясни, че „провинция Бенслиман ще има честта да бъде домакин на финала на Световното първенство през 2030 г.“ и че „всеки, който се стреми да бъде част от следващото правителство, няма друг избор, освен да развива тази провинция“.

„Никога не сме говорили за финал, следваме процесите, спазваме процедурите и регламентите“, обяснява той, преди да продължи: „Мароко, както обяснихме от самото начало, е представител на Африка, така че ние сме континент редом до нашите европейски колеги, представени от Испания и Португалия. Ние не сме три държави в логика на съперничество. Работим в логика на взаимно допълване, която засяга цивилизация, култура и т.н. Но винаги ще защитаваме правата на Африка и на Кралство Мароко, които според мен имат правото да организират финал на Световно първенство за втори път в историята за един век.“

Като голям поддръжник на Джани Инфантино за преизбирането му начело на ФИФА през март 2027 г., въпреки спорния и провален проект за комерсиализация на Световното първенство, Фузи Лекжа възнамерява да продължи своето лобиране. На фона на всичко това стои и организацията на следващия конгрес на ФИФА в Рабат през идния март.

Някои наблюдатели смятат, че Инфантино може да се възползва от този момент, в случай на преизбиране, за да обяви втори финал на африканска земя след този, изигран през 2010 г. в Южна Африка.

ФИФА отрече, че е дала финала на Световното на Мароко

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