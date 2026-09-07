Бих заложил на ПСЖ срещу Испания, твърди бивш германски национал

Въпреки че е неузнаваем в началото на сезона – след като спечели Суперкупата на Европа, записа две равенства и две загуби – Пари Сен Жермен остава големият фаворит за спечелване на Шампионската лига на УЕФА. Това е убеждението на бившия германски национал Дитмар Хаман.

„Ако Пари Сен Жермен, носител на титлата в Шампионската лига, се изправи срещу световния шампион Испания, бих заложил на ПСЖ“, заяви пред „Ди Велт“ бившият полузащитник на Байерн, Ливърпул и Манчестър Сити.

„Отборът има още повече играчи от най-високо ниво. А от футболна гледна точка смятам Шампионската лига за по-добра от мондиал“, добави той.

Запитан за други кандидати като Арсенал, Барселона, Реал Мадрид и Байерн, той затвърди доверието си в парижани: „Бих поставил ПСЖ едно стъпало по-нагоре.“

„С Кварацхелия в редиците си ПСЖ безспорно разполага с най-добрия играч в света в момента“, аргументира се той, споменавайки и Дембеле: „Това е отбор от световна класа на всяка позиция, а Маркиньос, техният капитан, го води по възхитителен начин.“

„ПСЖ отново е отборът, който трябва да бъде победен този сезон в Шампионската лига“, завърши той, преди дебюта на французите в тазгодишното издание на турнира, насрочен за тази сряда, срещу Слован (Братислава).

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